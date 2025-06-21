SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Copy Private Alavancado 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 89%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
560
Gewinntrades:
468 (83.57%)
Verlusttrades:
92 (16.43%)
Bester Trade:
2 568.11 USD
Schlechtester Trade:
-11 418.68 USD
Bruttoprofit:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Bruttoverlust:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (10 140.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 181.13 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
98.70%
Max deposit load:
13.94%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.48
Long-Positionen:
293 (52.32%)
Short-Positionen:
267 (47.68%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
79.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
264.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-865.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-2 939.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 418.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.17%
Jahresprognose:
196.25%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.20 USD
Maximaler:
12 736.41 USD (16.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.15% (12 779.61 USD)
Kapital:
51.90% (37 083.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADxx 321
AUDCADxx 224
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 568.11 USD
Schlechtester Trade: -11 419 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 140.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 939.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Keine Bewertungen
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
