Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
139 (83.23%)
Loss Trade:
28 (16.77%)
Best Trade:
2 206.58 USD
Worst Trade:
-2 728.09 USD
Profitto lordo:
42 922.71 USD (21 297 pips)
Perdita lorda:
-21 468.50 USD (8 122 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (7 560.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 181.13 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
10.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
87 (52.10%)
Short Trade:
80 (47.90%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
128.47 USD
Profitto medio:
308.80 USD
Perdita media:
-766.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 642.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 642.62 USD (6)
Crescita mensile:
9.98%
Previsione annuale:
121.11%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.20 USD
Massimale:
7 458.32 USD (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (7 393.52 USD)
Per equità:
51.90% (37 083.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 86
AUDCADxx 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 5.7K
AUDCADxx 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 3.8K
AUDCADxx 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 206.58 USD
Worst Trade: -2 728 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 560.58 USD
Massima perdita consecutiva: -4 642.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 23:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.21 23:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 23:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
