- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
139 (83.23%)
Loss Trade:
28 (16.77%)
Best Trade:
2 206.58 USD
Worst Trade:
-2 728.09 USD
Profitto lordo:
42 922.71 USD (21 297 pips)
Perdita lorda:
-21 468.50 USD (8 122 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (7 560.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 181.13 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
10.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
87 (52.10%)
Short Trade:
80 (47.90%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
128.47 USD
Profitto medio:
308.80 USD
Perdita media:
-766.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 642.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 642.62 USD (6)
Crescita mensile:
9.98%
Previsione annuale:
121.11%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.20 USD
Massimale:
7 458.32 USD (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (7 393.52 USD)
Per equità:
51.90% (37 083.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|86
|AUDCADxx
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|5.7K
|AUDCADxx
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|3.8K
|AUDCADxx
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 206.58 USD
Worst Trade: -2 728 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 560.58 USD
Massima perdita consecutiva: -4 642.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
