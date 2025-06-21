- 成長
トレード:
560
利益トレード:
468 (83.57%)
損失トレード:
92 (16.43%)
ベストトレード:
2 568.11 USD
最悪のトレード:
-11 418.68 USD
総利益:
123 876.75 USD (71 302 pips)
総損失:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
最大連続の勝ち:
72 (10 140.63 USD)
最大連続利益:
14 181.13 USD (25)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
98.70%
最大入金額:
13.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.48
長いトレード:
293 (52.32%)
短いトレード:
267 (47.68%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
79.05 USD
平均利益:
264.69 USD
平均損失:
-865.29 USD
最大連続の負け:
13 (-2 939.56 USD)
最大連続損失:
-11 418.68 USD (1)
月間成長:
16.17%
年間予想:
196.25%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.20 USD
最大の:
12 736.41 USD (16.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.15% (12 779.61 USD)
エクイティによる:
51.90% (37 083.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|321
|AUDCADxx
|224
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2.0K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
ベストトレード: +2 568.11 USD
最悪のトレード: -11 419 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10 140.63 USD
最大連続損失: -2 939.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
89%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
27
98%
560
83%
99%
1.55
79.05
USD
USD
52%
1:500