SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Copy Private Alavancado 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
139 (83.23%)
Perte trades:
28 (16.77%)
Meilleure transaction:
2 206.58 USD
Pire transaction:
-2 728.09 USD
Bénéfice brut:
42 922.71 USD (21 297 pips)
Perte brute:
-21 468.50 USD (8 122 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (7 560.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 181.13 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
10.68%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
87 (52.10%)
Courts trades:
80 (47.90%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
128.47 USD
Bénéfice moyen:
308.80 USD
Perte moyenne:
-766.73 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-4 642.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 642.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.98%
Prévision annuelle:
121.11%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.20 USD
Maximal:
7 458.32 USD (9.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.35% (7 393.52 USD)
Par fonds propres:
51.90% (37 083.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADxx 86
AUDCADxx 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADxx 5.7K
AUDCADxx 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADxx 3.8K
AUDCADxx 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 206.58 USD
Pire transaction: -2 728 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7 560.58 USD
Perte consécutive maximale: -4 642.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Aucun avis
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 23:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.21 23:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 23:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire