Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 89%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
560
Negociações com lucro:
468 (83.57%)
Negociações com perda:
92 (16.43%)
Melhor negociação:
2 568.11 USD
Pior negociação:
-11 418.68 USD
Lucro bruto:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Perda bruta:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (10 140.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 181.13 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
98.70%
Depósito máximo carregado:
13.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.48
Negociações longas:
293 (52.32%)
Negociações curtas:
267 (47.68%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
79.05 USD
Lucro médio:
264.69 USD
Perda média:
-865.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2 939.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 418.68 USD (1)
Crescimento mensal:
16.17%
Previsão anual:
196.25%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.20 USD
Máximo:
12 736.41 USD (16.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.15% (12 779.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.90% (37 083.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 321
AUDCADxx 224
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 568.11 USD
Pior negociação: -11 419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10 140.63 USD
Máxima perda consecutiva: -2 939.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
