- 자본
- 축소
트레이드:
590
이익 거래:
493 (83.55%)
손실 거래:
97 (16.44%)
최고의 거래:
2 568.11 USD
최악의 거래:
-11 418.68 USD
총 수익:
129 206.82 USD (76 433 pips)
총 손실:
-83 667.00 USD (30 094 pips)
연속 최대 이익:
72 (10 140.63 USD)
연속 최대 이익:
14 181.13 USD (25)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.70%
최대 입금량:
13.94%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.58
롱(주식매수):
313 (53.05%)
숏(주식차입매도):
277 (46.95%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
77.19 USD
평균 이익:
262.08 USD
평균 손실:
-862.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-2 939.56 USD)
연속 최대 손실:
-11 418.68 USD (1)
월별 성장률:
14.18%
연간 예측:
172.03%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.20 USD
최대한의:
12 736.41 USD (16.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.15% (12 779.61 USD)
자본금별:
51.90% (37 083.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|346
|AUDCADxx
|229
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|2.0K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 568.11 USD
최악의 거래: -11 419 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10 140.63 USD
연속 최대 손실: -2 939.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
