시그널 / MetaTrader 5 / Copy Private Alavancado 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 91%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
590
이익 거래:
493 (83.55%)
손실 거래:
97 (16.44%)
최고의 거래:
2 568.11 USD
최악의 거래:
-11 418.68 USD
총 수익:
129 206.82 USD (76 433 pips)
총 손실:
-83 667.00 USD (30 094 pips)
연속 최대 이익:
72 (10 140.63 USD)
연속 최대 이익:
14 181.13 USD (25)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.70%
최대 입금량:
13.94%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.58
롱(주식매수):
313 (53.05%)
숏(주식차입매도):
277 (46.95%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
77.19 USD
평균 이익:
262.08 USD
평균 손실:
-862.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-2 939.56 USD)
연속 최대 손실:
-11 418.68 USD (1)
월별 성장률:
14.18%
연간 예측:
172.03%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.20 USD
최대한의:
12 736.41 USD (16.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.15% (12 779.61 USD)
자본금별:
51.90% (37 083.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCADxx 346
AUDCADxx 229
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 568.11 USD
최악의 거래: -11 419 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10 140.63 USD
연속 최대 손실: -2 939.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
