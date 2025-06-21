- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
560
Profit Trades:
468 (83.57%)
Loss Trades:
92 (16.43%)
Best trade:
2 568.11 USD
Worst trade:
-11 418.68 USD
Gross Profit:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Gross Loss:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (10 140.63 USD)
Maximal consecutive profit:
14 181.13 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
98.70%
Max deposit load:
13.94%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
50
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.48
Long Trades:
293 (52.32%)
Short Trades:
267 (47.68%)
Profit Factor:
1.56
Expected Payoff:
79.05 USD
Average Profit:
264.69 USD
Average Loss:
-865.29 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-2 939.56 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 418.68 USD (1)
Monthly growth:
16.17%
Annual Forecast:
196.25%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
22.20 USD
Maximal:
12 736.41 USD (16.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.15% (12 779.61 USD)
By Equity:
51.90% (37 083.26 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|321
|AUDCADxx
|224
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2.0K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 568.11 USD
Worst trade: -11 419 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +10 140.63 USD
Maximal consecutive loss: -2 939.56 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
