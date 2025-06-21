SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Copy Private Alavancado 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 reviews
Reliability
27 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2025 89%
4xCube-MT5
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
560
Profit Trades:
468 (83.57%)
Loss Trades:
92 (16.43%)
Best trade:
2 568.11 USD
Worst trade:
-11 418.68 USD
Gross Profit:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Gross Loss:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (10 140.63 USD)
Maximal consecutive profit:
14 181.13 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
98.70%
Max deposit load:
13.94%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
50
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.48
Long Trades:
293 (52.32%)
Short Trades:
267 (47.68%)
Profit Factor:
1.56
Expected Payoff:
79.05 USD
Average Profit:
264.69 USD
Average Loss:
-865.29 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-2 939.56 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 418.68 USD (1)
Monthly growth:
16.17%
Annual Forecast:
196.25%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
22.20 USD
Maximal:
12 736.41 USD (16.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.15% (12 779.61 USD)
By Equity:
51.90% (37 083.26 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCADxx 321
AUDCADxx 224
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 568.11 USD
Worst trade: -11 419 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +10 140.63 USD
Maximal consecutive loss: -2 939.56 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


No reviews
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Copy Private Alavancado 4XC
1000 USD per month
89%
0
0
USD
94K
USD
27
98%
560
83%
99%
1.55
79.05
USD
52%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.