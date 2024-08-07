- 成长
交易:
615
盈利交易:
486 (79.02%)
亏损交易:
129 (20.98%)
最好交易:
19.50 USD
最差交易:
-24.93 USD
毛利:
788.00 USD (64 191 pips)
毛利亏损:
-443.62 USD (30 924 pips)
最大连续赢利:
18 (13.11 USD)
最大连续盈利:
48.70 USD (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
43.48%
最大入金加载:
124.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.94
长期交易:
300 (48.78%)
短期交易:
315 (51.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
6 (-32.37 USD)
最大连续亏损:
-58.20 USD (4)
每月增长:
3.76%
年度预测:
49.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.95 USD
最大值:
69.65 USD (9.54%)
相对跌幅:
结余:
13.42% (69.65 USD)
净值:
96.07% (480.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|425
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|60
|USDCHF
|42
|USDJPY
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|66
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|20
|USDJPY
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|4.7K
|AUDUSD
|3.2K
|USDCHF
|2.5K
|USDJPY
|-4.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.50 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.11 USD
最大连续亏损: -32.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXView-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
