Limadijaya Suhendra

Beyond Treasure

Limadijaya Suhendra
0条评论
可靠性
72
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 73%
FXView-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
615
盈利交易:
486 (79.02%)
亏损交易:
129 (20.98%)
最好交易:
19.50 USD
最差交易:
-24.93 USD
毛利:
788.00 USD (64 191 pips)
毛利亏损:
-443.62 USD (30 924 pips)
最大连续赢利:
18 (13.11 USD)
最大连续盈利:
48.70 USD (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
43.48%
最大入金加载:
124.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.94
长期交易:
300 (48.78%)
短期交易:
315 (51.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
6 (-32.37 USD)
最大连续亏损:
-58.20 USD (4)
每月增长:
3.76%
年度预测:
49.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.95 USD
最大值:
69.65 USD (9.54%)
相对跌幅:
结余:
13.42% (69.65 USD)
净值:
96.07% (480.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 425
GBPUSD 75
AUDUSD 60
USDCHF 42
USDJPY 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 278
GBPUSD 66
AUDUSD 40
USDCHF 20
USDJPY -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 4.7K
AUDUSD 3.2K
USDCHF 2.5K
USDJPY -4.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.50 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.11 USD
最大连续亏损: -32.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXView-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
没有评论
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 11:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.48% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Beyond Treasure
每月30 USD
73%
0
0
USD
994
USD
72
100%
615
79%
43%
1.77
0.56
USD
96%
1:500
