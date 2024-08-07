SinyallerBölümler
Limadijaya Suhendra

Beyond Treasure

Limadijaya Suhendra
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
FXView-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
327 (77.48%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (22.51%)
En iyi işlem:
15.04 USD
En kötü işlem:
-9.67 USD
Brüt kâr:
529.71 USD (47 284 pips)
Brüt zarar:
-311.58 USD (24 430 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
37.45%
Maks. mevduat yükü:
124.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
211 (50.00%)
Satış işlemleri:
211 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-32.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.37 USD (6)
Aylık büyüme:
2.98%
Yıllık tahmin:
37.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.95 USD
Maksimum:
69.65 USD (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.42% (69.65 USD)
Varlığa göre:
96.07% (480.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 346
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDJPY 13
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 242
AUDUSD 17
GBPUSD 17
USDJPY -59
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 1.8K
USDJPY -4.2K
USDCHF 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.04 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXView-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 11:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.48% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
