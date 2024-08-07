- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
327 (77.48%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (22.51%)
En iyi işlem:
15.04 USD
En kötü işlem:
-9.67 USD
Brüt kâr:
529.71 USD (47 284 pips)
Brüt zarar:
-311.58 USD (24 430 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
37.45%
Maks. mevduat yükü:
124.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
211 (50.00%)
Satış işlemleri:
211 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-32.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.37 USD (6)
Aylık büyüme:
2.98%
Yıllık tahmin:
37.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.95 USD
Maksimum:
69.65 USD (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.42% (69.65 USD)
Varlığa göre:
96.07% (480.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|27
|USDJPY
|13
|USDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|242
|AUDUSD
|17
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|-59
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|1.8K
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCHF
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.04 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXView-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
60
100%
422
77%
37%
1.70
0.52
USD
USD
96%
1:500