СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Beyond Treasure
Limadijaya Suhendra

Beyond Treasure

Limadijaya Suhendra
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 73%
FXView-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
615
Прибыльных трейдов:
486 (79.02%)
Убыточных трейдов:
129 (20.98%)
Лучший трейд:
19.50 USD
Худший трейд:
-24.93 USD
Общая прибыль:
788.00 USD (64 191 pips)
Общий убыток:
-443.62 USD (30 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (13.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
43.48%
Макс. загрузка депозита:
124.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
300 (48.78%)
Коротких трейдов:
315 (51.22%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-3.44 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.20 USD (4)
Прирост в месяц:
3.76%
Годовой прогноз:
49.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.95 USD
Максимальная:
69.65 USD (9.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.42% (69.65 USD)
По эквити:
96.07% (480.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 425
GBPUSD 75
AUDUSD 60
USDCHF 42
USDJPY 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 278
GBPUSD 66
AUDUSD 40
USDCHF 20
USDJPY -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 4.7K
AUDUSD 3.2K
USDCHF 2.5K
USDJPY -4.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.50 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.11 USD
Макс. убыток в серии: -32.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXView-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 11:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.48% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.