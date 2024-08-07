- Прирост
Всего трейдов:
615
Прибыльных трейдов:
486 (79.02%)
Убыточных трейдов:
129 (20.98%)
Лучший трейд:
19.50 USD
Худший трейд:
-24.93 USD
Общая прибыль:
788.00 USD (64 191 pips)
Общий убыток:
-443.62 USD (30 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (13.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
43.48%
Макс. загрузка депозита:
124.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
300 (48.78%)
Коротких трейдов:
315 (51.22%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-3.44 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.20 USD (4)
Прирост в месяц:
3.76%
Годовой прогноз:
49.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.95 USD
Максимальная:
69.65 USD (9.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.42% (69.65 USD)
По эквити:
96.07% (480.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|425
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|60
|USDCHF
|42
|USDJPY
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|66
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|20
|USDJPY
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|4.7K
|AUDUSD
|3.2K
|USDCHF
|2.5K
|USDJPY
|-4.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXView-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
