Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXView-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 2.00 × 34 LandPrime-Live1 3.33 × 6 XMGlobal-Real 36 5.00 × 1 FXGiantsBM-Real6 8.00 × 4 XMGlobal-Real 41 10.00 × 1 InstaForex-Europe.com 11.24 × 17 XMGlobal-Real 29 12.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика