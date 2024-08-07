Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXView-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 2.00 × 34 LandPrime-Live1 3.33 × 6 XMGlobal-Real 36 5.00 × 1 FXGiantsBM-Real6 8.00 × 4 XMGlobal-Real 41 10.00 × 1 InstaForex-Europe.com 11.24 × 17 XMGlobal-Real 29 12.00 × 2