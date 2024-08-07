SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Beyond Treasure
Limadijaya Suhendra

Beyond Treasure

Limadijaya Suhendra
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
FXView-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
422
Bénéfice trades:
327 (77.48%)
Perte trades:
95 (22.51%)
Meilleure transaction:
15.04 USD
Pire transaction:
-9.67 USD
Bénéfice brut:
529.71 USD (47 284 pips)
Perte brute:
-311.58 USD (24 430 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (7.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.70 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
37.45%
Charge de dépôt maximale:
124.51%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
211 (50.00%)
Courts trades:
211 (50.00%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-3.28 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-32.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.37 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.08%
Prévision annuelle:
37.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.95 USD
Maximal:
69.65 USD (9.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.42% (69.65 USD)
Par fonds propres:
96.07% (480.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 346
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDJPY 13
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 242
AUDUSD 17
GBPUSD 17
USDJPY -59
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 1.8K
USDJPY -4.2K
USDCHF 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.04 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7.43 USD
Perte consécutive maximale: -32.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXView-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 11:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.48% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.