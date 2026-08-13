报价部分
货币 / XQQI
回到股票

XQQI: NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

49.20 USD 0.23 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XQQI汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点49.08和高点49.66进行交易。

关注NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XQQI股票今天的价格是多少？

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票今天的定价为49.20。它在49.08 - 49.66范围内交易，昨天的收盘价为49.43，交易量达到333。XQQI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF目前的价值为49.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.99%和USD。实时查看图表以跟踪XQQI走势。

如何购买XQQI股票？

您可以以49.20的当前价格购买NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票。订单通常设置在49.20或49.50附近，而333和-0.65%显示市场活动。立即关注XQQI的实时图表更新。

如何投资XQQI股票？

投资NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF需要考虑年度范围41.68 - 54.70和当前价格49.20。许多人在以49.20或49.50下订单之前，会比较3.56%和。实时查看XQQI价格图表，了解每日变化。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的最高价格是54.70。在41.68 - 54.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的绩效。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF（XQQI）的最低价格为41.68。将其与当前的49.20和41.68 - 54.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XQQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XQQI股票是什么时候拆分的？

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.43和-1.99%中可见。

日范围
49.08 49.66
年范围
41.68 54.70
前一天收盘价
49.43
开盘价
49.52
卖价
49.20
买价
49.50
最低价
49.08
最高价
49.66
交易量
333
日变化
-0.47%
月变化
3.56%
6个月变化
4.41%
年变化
-1.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%