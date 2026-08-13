XQQI股票今天的价格是多少？ NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票今天的定价为49.20。它在49.08 - 49.66范围内交易，昨天的收盘价为49.43，交易量达到333。XQQI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票是否支付股息？ NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF目前的价值为49.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.99%和USD。实时查看图表以跟踪XQQI走势。

如何购买XQQI股票？ 您可以以49.20的当前价格购买NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票。订单通常设置在49.20或49.50附近，而333和-0.65%显示市场活动。立即关注XQQI的实时图表更新。

如何投资XQQI股票？ 投资NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF需要考虑年度范围41.68 - 54.70和当前价格49.20。许多人在以49.20或49.50下订单之前，会比较3.56%和。实时查看XQQI价格图表，了解每日变化。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的最高价格是54.70。在41.68 - 54.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的绩效。

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最低价格是多少？ NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF（XQQI）的最低价格为41.68。将其与当前的49.20和41.68 - 54.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XQQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。