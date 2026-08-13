XQQI: NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
今日XQQI汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点49.08和高点49.66进行交易。
关注NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
XQQI股票今天的价格是多少？
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票今天的定价为49.20。它在49.08 - 49.66范围内交易，昨天的收盘价为49.43，交易量达到333。XQQI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF目前的价值为49.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.99%和USD。实时查看图表以跟踪XQQI走势。
如何购买XQQI股票？
您可以以49.20的当前价格购买NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票。订单通常设置在49.20或49.50附近，而333和-0.65%显示市场活动。立即关注XQQI的实时图表更新。
如何投资XQQI股票？
投资NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF需要考虑年度范围41.68 - 54.70和当前价格49.20。许多人在以49.20或49.50下订单之前，会比较3.56%和。实时查看XQQI价格图表，了解每日变化。
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的最高价格是54.70。在41.68 - 54.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF的绩效。
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF（XQQI）的最低价格为41.68。将其与当前的49.20和41.68 - 54.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XQQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XQQI股票是什么时候拆分的？
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.43和-1.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.43
- 开盘价
- 49.52
- 卖价
- 49.20
- 买价
- 49.50
- 最低价
- 49.08
- 最高价
- 49.66
- 交易量
- 333
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 3.56%
- 6个月变化
- 4.41%
- 年变化
- -1.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%