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XQQI: NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Курс XQQI за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.23, а максимальная — 49.66.
Следите за динамикой NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XQQI сегодня?
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) сегодня оценивается на уровне 49.42. Инструмент торгуется в пределах 49.23 - 49.66, вчерашнее закрытие составило 49.43, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XQQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF в настоящее время оценивается в 49.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.55% и USD. Отслеживайте движения XQQI на графике в реальном времени.
Как купить акции XQQI?
Вы можете купить акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) по текущей цене 49.42. Ордера обычно размещаются около 49.42 или 49.72, тогда как 71 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XQQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XQQI?
Инвестирование в NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 41.68 - 54.70 и текущей цены 49.42. Многие сравнивают 4.02% и 4.88% перед размещением ордеров на 49.42 или 49.72. Изучайте ежедневные изменения цены XQQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) за последний год составила 54.70. Акции заметно колебались в пределах 41.68 - 54.70, сравнение с 49.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) за год составила 41.68. Сравнение с текущими 49.42 и 41.68 - 54.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XQQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XQQI?
В прошлом NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.43 и -1.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.43
- Open
- 49.52
- Bid
- 49.42
- Ask
- 49.72
- Low
- 49.23
- High
- 49.66
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 4.02%
- 6-месячное изменение
- 4.88%
- Годовое изменение
- -1.55%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%