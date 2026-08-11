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XQQI: NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

49.42 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XQQI за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.23, а максимальная — 49.66.

Следите за динамикой NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XQQI сегодня?

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) сегодня оценивается на уровне 49.42. Инструмент торгуется в пределах 49.23 - 49.66, вчерашнее закрытие составило 49.43, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XQQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF в настоящее время оценивается в 49.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.55% и USD. Отслеживайте движения XQQI на графике в реальном времени.

Как купить акции XQQI?

Вы можете купить акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) по текущей цене 49.42. Ордера обычно размещаются около 49.42 или 49.72, тогда как 71 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XQQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XQQI?

Инвестирование в NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 41.68 - 54.70 и текущей цены 49.42. Многие сравнивают 4.02% и 4.88% перед размещением ордеров на 49.42 или 49.72. Изучайте ежедневные изменения цены XQQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) за последний год составила 54.70. Акции заметно колебались в пределах 41.68 - 54.70, сравнение с 49.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) за год составила 41.68. Сравнение с текущими 49.42 и 41.68 - 54.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XQQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XQQI?

В прошлом NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.43 и -1.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.23 49.66
Годовой диапазон
41.68 54.70
Предыдущее закрытие
49.43
Open
49.52
Bid
49.42
Ask
49.72
Low
49.23
High
49.66
Объем
71
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
4.02%
6-месячное изменение
4.88%
Годовое изменение
-1.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%