XBJL: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
今日XBJL汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点40.72和高点40.81进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XBJL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票今天的定价为40.72。它在40.72 - 40.81范围内交易，昨天的收盘价为40.84，交易量达到5。XBJL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July目前的价值为40.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.74%和USD。实时查看图表以跟踪XBJL走势。
如何购买XBJL股票？
您可以以40.72的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在40.72或41.02附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注XBJL的实时图表更新。
如何投资XBJL股票？
投资Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July需要考虑年度范围36.62 - 40.86和当前价格40.72。许多人在以40.72或41.02下订单之前，会比较0.84%和。实时查看XBJL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July的最高价格是40.86。在36.62 - 40.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July（XBJL）的最低价格为36.62。将其与当前的40.72和36.62 - 40.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBJL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.84和10.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.84
- 开盘价
- 40.79
- 卖价
- 40.72
- 买价
- 41.02
- 最低价
- 40.72
- 最高价
- 40.81
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 5.96%
- 年变化
- 10.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%