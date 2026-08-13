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XBJL: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

40.72 USD 0.12 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBJL汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点40.72和高点40.81进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XBJL股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票今天的定价为40.72。它在40.72 - 40.81范围内交易，昨天的收盘价为40.84，交易量达到5。XBJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July目前的价值为40.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.74%和USD。实时查看图表以跟踪XBJL走势。

如何购买XBJL股票？

您可以以40.72的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在40.72或41.02附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注XBJL的实时图表更新。

如何投资XBJL股票？

投资Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July需要考虑年度范围36.62 - 40.86和当前价格40.72。许多人在以40.72或41.02下订单之前，会比较0.84%和。实时查看XBJL价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July的最高价格是40.86。在36.62 - 40.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July的绩效。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July（XBJL）的最低价格为36.62。将其与当前的40.72和36.62 - 40.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBJL股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.84和10.74%中可见。

日范围
40.72 40.81
年范围
36.62 40.86
前一天收盘价
40.84
开盘价
40.79
卖价
40.72
买价
41.02
最低价
40.72
最高价
40.81
交易量
5
日变化
-0.29%
月变化
0.84%
6个月变化
5.96%
年变化
10.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%