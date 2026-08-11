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XBJL: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

40.84 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBJL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.83, а максимальная — 40.86.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBJL сегодня?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) сегодня оценивается на уровне 40.84. Инструмент торгуется в пределах 40.83 - 40.86, вчерашнее закрытие составило 40.80, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 40.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.07% и USD. Отслеживайте движения XBJL на графике в реальном времени.

Как купить акции XBJL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) по текущей цене 40.84. Ордера обычно размещаются около 40.84 или 41.14, тогда как 5 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBJL?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.62 - 40.86 и текущей цены 40.84. Многие сравнивают 1.14% и 6.27% перед размещением ордеров на 40.84 или 41.14. Изучайте ежедневные изменения цены XBJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) за последний год составила 40.86. Акции заметно колебались в пределах 36.62 - 40.86, сравнение с 40.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) за год составила 36.62. Сравнение с текущими 40.84 и 36.62 - 40.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBJL?

В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.80 и 11.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.83 40.86
Годовой диапазон
36.62 40.86
Предыдущее закрытие
40.80
Open
40.86
Bid
40.84
Ask
41.14
Low
40.83
High
40.86
Объем
5
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
6.27%
Годовое изменение
11.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%