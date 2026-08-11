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XBJL: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
Курс XBJL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.83, а максимальная — 40.86.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBJL сегодня?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) сегодня оценивается на уровне 40.84. Инструмент торгуется в пределах 40.83 - 40.86, вчерашнее закрытие составило 40.80, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 40.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.07% и USD. Отслеживайте движения XBJL на графике в реальном времени.
Как купить акции XBJL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) по текущей цене 40.84. Ордера обычно размещаются около 40.84 или 41.14, тогда как 5 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBJL?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.62 - 40.86 и текущей цены 40.84. Многие сравнивают 1.14% и 6.27% перед размещением ордеров на 40.84 или 41.14. Изучайте ежедневные изменения цены XBJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) за последний год составила 40.86. Акции заметно колебались в пределах 36.62 - 40.86, сравнение с 40.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) за год составила 36.62. Сравнение с текущими 40.84 и 36.62 - 40.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBJL?
В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.80 и 11.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.80
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.84
- Ask
- 41.14
- Low
- 40.83
- High
- 40.86
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- 6.27%
- Годовое изменение
- 11.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%