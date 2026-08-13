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TSYX: TSPY Lift ETF

23.73 USD 0.11 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSYX汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点23.70和高点23.89进行交易。

关注TSPY Lift ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSYX股票今天的价格是多少？

TSPY Lift ETF股票今天的定价为23.73。它在23.70 - 23.89范围内交易，昨天的收盘价为23.84，交易量达到42。TSYX的实时价格图表显示了这些更新。

TSPY Lift ETF股票是否支付股息？

TSPY Lift ETF目前的价值为23.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.13%和USD。实时查看图表以跟踪TSYX走势。

如何购买TSYX股票？

您可以以23.73的当前价格购买TSPY Lift ETF股票。订单通常设置在23.73或24.03附近，而42和-0.46%显示市场活动。立即关注TSYX的实时图表更新。

如何投资TSYX股票？

投资TSPY Lift ETF需要考虑年度范围20.20 - 24.99和当前价格23.73。许多人在以23.73或24.03下订单之前，会比较2.28%和。实时查看TSYX价格图表，了解每日变化。

TSPY Lift ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TSPY Lift ETF的最高价格是24.99。在20.20 - 24.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSPY Lift ETF的绩效。

TSPY Lift ETF股票的最低价格是多少？

TSPY Lift ETF（TSYX）的最低价格为20.20。将其与当前的23.73和20.20 - 24.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSYX股票是什么时候拆分的？

TSPY Lift ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.84和-1.13%中可见。

日范围
23.70 23.89
年范围
20.20 24.99
前一天收盘价
23.84
开盘价
23.84
卖价
23.73
买价
24.03
最低价
23.70
最高价
23.89
交易量
42
日变化
-0.46%
月变化
2.28%
6个月变化
2.86%
年变化
-1.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%