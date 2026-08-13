TSYX: TSPY Lift ETF
今日TSYX汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点23.70和高点23.89进行交易。
关注TSPY Lift ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TSYX股票今天的价格是多少？
TSPY Lift ETF股票今天的定价为23.73。它在23.70 - 23.89范围内交易，昨天的收盘价为23.84，交易量达到42。TSYX的实时价格图表显示了这些更新。
TSPY Lift ETF股票是否支付股息？
TSPY Lift ETF目前的价值为23.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.13%和USD。实时查看图表以跟踪TSYX走势。
如何购买TSYX股票？
您可以以23.73的当前价格购买TSPY Lift ETF股票。订单通常设置在23.73或24.03附近，而42和-0.46%显示市场活动。立即关注TSYX的实时图表更新。
如何投资TSYX股票？
投资TSPY Lift ETF需要考虑年度范围20.20 - 24.99和当前价格23.73。许多人在以23.73或24.03下订单之前，会比较2.28%和。实时查看TSYX价格图表，了解每日变化。
TSPY Lift ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TSPY Lift ETF的最高价格是24.99。在20.20 - 24.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSPY Lift ETF的绩效。
TSPY Lift ETF股票的最低价格是多少？
TSPY Lift ETF（TSYX）的最低价格为20.20。将其与当前的23.73和20.20 - 24.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSYX股票是什么时候拆分的？
TSPY Lift ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.84和-1.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.84
- 开盘价
- 23.84
- 卖价
- 23.73
- 买价
- 24.03
- 最低价
- 23.70
- 最高价
- 23.89
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 2.28%
- 6个月变化
- 2.86%
- 年变化
- -1.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%