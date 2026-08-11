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TSYX: TSPY Lift ETF
Курс TSYX за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 23.93.
Следите за динамикой TSPY Lift ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSYX сегодня?
TSPY Lift ETF (TSYX) сегодня оценивается на уровне 23.84. Инструмент торгуется в пределах 23.76 - 23.93, вчерашнее закрытие составило 23.83, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSPY Lift ETF?
TSPY Lift ETF в настоящее время оценивается в 23.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения TSYX на графике в реальном времени.
Как купить акции TSYX?
Вы можете купить акции TSPY Lift ETF (TSYX) по текущей цене 23.84. Ордера обычно размещаются около 23.84 или 24.14, тогда как 58 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSYX?
Инвестирование в TSPY Lift ETF предполагает учет годового диапазона 20.20 - 24.99 и текущей цены 23.84. Многие сравнивают 2.76% и 3.34% перед размещением ордеров на 23.84 или 24.14. Изучайте ежедневные изменения цены TSYX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TSPY Lift ETF?
Самая высокая цена TSPY Lift ETF (TSYX) за последний год составила 24.99. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 24.99, сравнение с 23.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSPY Lift ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TSPY Lift ETF?
Самая низкая цена TSPY Lift ETF (TSYX) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 23.84 и 20.20 - 24.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSYX?
В прошлом TSPY Lift ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.83 и -0.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.83
- Open
- 23.79
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Low
- 23.76
- High
- 23.93
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 3.34%
- Годовое изменение
- -0.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%