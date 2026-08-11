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TSYX: TSPY Lift ETF

23.84 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSYX за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 23.93.

Следите за динамикой TSPY Lift ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSYX сегодня?

TSPY Lift ETF (TSYX) сегодня оценивается на уровне 23.84. Инструмент торгуется в пределах 23.76 - 23.93, вчерашнее закрытие составило 23.83, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSPY Lift ETF?

TSPY Lift ETF в настоящее время оценивается в 23.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения TSYX на графике в реальном времени.

Как купить акции TSYX?

Вы можете купить акции TSPY Lift ETF (TSYX) по текущей цене 23.84. Ордера обычно размещаются около 23.84 или 24.14, тогда как 58 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSYX?

Инвестирование в TSPY Lift ETF предполагает учет годового диапазона 20.20 - 24.99 и текущей цены 23.84. Многие сравнивают 2.76% и 3.34% перед размещением ордеров на 23.84 или 24.14. Изучайте ежедневные изменения цены TSYX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TSPY Lift ETF?

Самая высокая цена TSPY Lift ETF (TSYX) за последний год составила 24.99. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 24.99, сравнение с 23.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSPY Lift ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TSPY Lift ETF?

Самая низкая цена TSPY Lift ETF (TSYX) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 23.84 и 20.20 - 24.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSYX?

В прошлом TSPY Lift ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.83 и -0.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.76 23.93
Годовой диапазон
20.20 24.99
Предыдущее закрытие
23.83
Open
23.79
Bid
23.84
Ask
24.14
Low
23.76
High
23.93
Объем
58
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
3.34%
Годовое изменение
-0.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%