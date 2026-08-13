TAXX: BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
今日TAXX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.47和高点50.48进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAXX股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票今天的定价为50.47。它在50.47 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.47，交易量达到22。TAXX的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.96%和USD。实时查看图表以跟踪TAXX走势。
如何购买TAXX股票？
您可以以50.47的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注TAXX的实时图表更新。
如何投资TAXX股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF需要考虑年度范围50.35 - 51.13和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较0.20%和。实时查看TAXX价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF的最高价格是51.13。在50.35 - 51.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF（TAXX）的最低价格为50.35。将其与当前的50.47和50.35 - 51.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAXX股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.47和-0.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.47
- 开盘价
- 50.47
- 卖价
- 50.47
- 买价
- 50.77
- 最低价
- 50.47
- 最高价
- 50.48
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- -0.96%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%