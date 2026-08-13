TAXX股票今天的价格是多少？ BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票今天的定价为50.47。它在50.47 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.47，交易量达到22。TAXX的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票是否支付股息？ BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.96%和USD。实时查看图表以跟踪TAXX走势。

如何购买TAXX股票？ 您可以以50.47的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注TAXX的实时图表更新。

如何投资TAXX股票？ 投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF需要考虑年度范围50.35 - 51.13和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较0.20%和。实时查看TAXX价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF的最高价格是51.13。在50.35 - 51.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF股票的最低价格是多少？ BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF（TAXX）的最低价格为50.35。将其与当前的50.47和50.35 - 51.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。