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TAXX: BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

50.47 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAXX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.47, а максимальная — 50.47.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAXX сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) сегодня оценивается на уровне 50.47. Инструмент торгуется в пределах 50.47 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF в настоящее время оценивается в 50.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения TAXX на графике в реальном времени.

Как купить акции TAXX?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) по текущей цене 50.47. Ордера обычно размещаются около 50.47 или 50.77, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAXX?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF предполагает учет годового диапазона 50.35 - 51.13 и текущей цены 50.47. Многие сравнивают 0.20% и -0.77% перед размещением ордеров на 50.47 или 50.77. Изучайте ежедневные изменения цены TAXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) за последний год составила 51.13. Акции заметно колебались в пределах 50.35 - 51.13, сравнение с 50.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) за год составила 50.35. Сравнение с текущими 50.47 и 50.35 - 51.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAXX?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.47 и -0.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.47 50.47
Годовой диапазон
50.35 51.13
Предыдущее закрытие
50.47
Open
50.47
Bid
50.47
Ask
50.77
Low
50.47
High
50.47
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-0.77%
Годовое изменение
-0.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%