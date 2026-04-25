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RWX: SPDR全球非美房地产股指数ETF

27.89 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWX汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.74和高点27.95进行交易。

关注SPDR全球非美房地产股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWX新闻

常见问题解答

RWX股票今天的价格是多少？

SPDR全球非美房地产股指数ETF股票今天的定价为27.89。它在27.74 - 27.95范围内交易，昨天的收盘价为27.85，交易量达到19。RWX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR全球非美房地产股指数ETF股票是否支付股息？

SPDR全球非美房地产股指数ETF目前的价值为27.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.19%和USD。实时查看图表以跟踪RWX走势。

如何购买RWX股票？

您可以以27.89的当前价格购买SPDR全球非美房地产股指数ETF股票。订单通常设置在27.89或28.19附近，而19和-0.21%显示市场活动。立即关注RWX的实时图表更新。

如何投资RWX股票？

投资SPDR全球非美房地产股指数ETF需要考虑年度范围26.08 - 30.47和当前价格27.89。许多人在以27.89或28.19下订单之前，会比较0.14%和。实时查看RWX价格图表，了解每日变化。

SPDR全球非美房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR全球非美房地产股指数ETF的最高价格是30.47。在26.08 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR全球非美房地产股指数ETF的绩效。

SPDR全球非美房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR全球非美房地产股指数ETF（RWX）的最低价格为26.08。将其与当前的27.89和26.08 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWX股票是什么时候拆分的？

SPDR全球非美房地产股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.85和-6.19%中可见。

日范围
27.74 27.95
年范围
26.08 30.47
前一天收盘价
27.85
开盘价
27.95
卖价
27.89
买价
28.19
最低价
27.74
最高价
27.95
交易量
19
日变化
0.14%
月变化
0.14%
6个月变化
-5.49%
年变化
-6.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%