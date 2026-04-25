RWX: SPDR全球非美房地产股指数ETF
今日RWX汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.74和高点27.95进行交易。
关注SPDR全球非美房地产股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWX新闻
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- 2026 Inside Real Estate Outlook: Resilient Recovery (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- REITs: Cheap, Unloved, And Finally Showing Life
- Peace Hopes Revive Rally
- Payrolls Reset The Fed Debate
- Ceasefire Holds, Rally Rolls
- REITs Rip As Mega-Deals Hit
- Inflation Reignites, Yields Spike
- From Oil Shock To Earnings Pop
- Lending Standards Hold Steady, With Early Easing At Large Banks
- REITs Excel, Earnings Swell, Fed Rebels
- Settling Into Uncertainty
- Analyzing The Wall Of Maturities: The Plural Of Anecdotes Is Not Data
常见问题解答
RWX股票今天的价格是多少？
SPDR全球非美房地产股指数ETF股票今天的定价为27.89。它在27.74 - 27.95范围内交易，昨天的收盘价为27.85，交易量达到19。RWX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR全球非美房地产股指数ETF股票是否支付股息？
SPDR全球非美房地产股指数ETF目前的价值为27.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.19%和USD。实时查看图表以跟踪RWX走势。
如何购买RWX股票？
您可以以27.89的当前价格购买SPDR全球非美房地产股指数ETF股票。订单通常设置在27.89或28.19附近，而19和-0.21%显示市场活动。立即关注RWX的实时图表更新。
如何投资RWX股票？
投资SPDR全球非美房地产股指数ETF需要考虑年度范围26.08 - 30.47和当前价格27.89。许多人在以27.89或28.19下订单之前，会比较0.14%和。实时查看RWX价格图表，了解每日变化。
SPDR全球非美房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR全球非美房地产股指数ETF的最高价格是30.47。在26.08 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR全球非美房地产股指数ETF的绩效。
SPDR全球非美房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？
SPDR全球非美房地产股指数ETF（RWX）的最低价格为26.08。将其与当前的27.89和26.08 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWX股票是什么时候拆分的？
SPDR全球非美房地产股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.85和-6.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.85
- 开盘价
- 27.95
- 卖价
- 27.89
- 买价
- 28.19
- 最低价
- 27.74
- 最高价
- 27.95
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -5.49%
- 年变化
- -6.19%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%