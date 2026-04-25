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RWX: SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate

27.85 USD 0.33 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RWX за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.80, а максимальная — 27.98.

Следите за динамикой SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWX сегодня?

SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate (RWX) сегодня оценивается на уровне 27.85. Инструмент торгуется в пределах 27.80 - 27.98, вчерашнее закрытие составило 28.18, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate?

SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate в настоящее время оценивается в 27.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.32% и USD. Отслеживайте движения RWX на графике в реальном времени.

Как купить акции RWX?

Вы можете купить акции SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate (RWX) по текущей цене 27.85. Ордера обычно размещаются около 27.85 или 28.15, тогда как 36 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWX?

Инвестирование в SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate предполагает учет годового диапазона 26.08 - 30.47 и текущей цены 27.85. Многие сравнивают 0.00% и -5.63% перед размещением ордеров на 27.85 или 28.15. Изучайте ежедневные изменения цены RWX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate?

Самая высокая цена SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate (RWX) за последний год составила 30.47. Акции заметно колебались в пределах 26.08 - 30.47, сравнение с 28.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate?

Самая низкая цена SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate (RWX) за год составила 26.08. Сравнение с текущими 27.85 и 26.08 - 30.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWX?

В прошлом SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.18 и -6.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.80 27.98
Годовой диапазон
26.08 30.47
Предыдущее закрытие
28.18
Open
27.86
Bid
27.85
Ask
28.15
Low
27.80
High
27.98
Объем
36
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-5.63%
Годовое изменение
-6.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%