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QQXL: ProShares Ultra QQQ TOP 30

54.43 USD 1.02 (1.84%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQXL汇率已更改-1.84%。当日，交易品种以低点54.43和高点54.45进行交易。

关注ProShares Ultra QQQ TOP 30动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQXL股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra QQQ TOP 30股票今天的定价为54.43。它在54.43 - 54.45范围内交易，昨天的收盘价为55.45，交易量达到3。QQXL的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra QQQ TOP 30股票是否支付股息？

ProShares Ultra QQQ TOP 30目前的价值为54.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.46%和USD。实时查看图表以跟踪QQXL走势。

如何购买QQXL股票？

您可以以54.43的当前价格购买ProShares Ultra QQQ TOP 30股票。订单通常设置在54.43或54.73附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注QQXL的实时图表更新。

如何投资QQXL股票？

投资ProShares Ultra QQQ TOP 30需要考虑年度范围34.07 - 62.04和当前价格54.43。许多人在以54.43或54.73下订单之前，会比较4.49%和。实时查看QQXL价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra QQQ TOP 30股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra QQQ TOP 30的最高价格是62.04。在34.07 - 62.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra QQQ TOP 30的绩效。

ProShares Ultra QQQ TOP 30股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra QQQ TOP 30（QQXL）的最低价格为34.07。将其与当前的54.43和34.07 - 62.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQXL股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra QQQ TOP 30历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.45和43.46%中可见。

日范围
54.43 54.45
年范围
34.07 62.04
前一天收盘价
55.45
开盘价
54.43
卖价
54.43
买价
54.73
最低价
54.43
最高价
54.45
交易量
3
日变化
-1.84%
月变化
4.49%
6个月变化
37.80%
年变化
43.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%