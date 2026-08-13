QQXL: ProShares Ultra QQQ TOP 30
今日QQXL汇率已更改-1.84%。当日，交易品种以低点54.43和高点54.45进行交易。
关注ProShares Ultra QQQ TOP 30动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QQXL股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra QQQ TOP 30股票今天的定价为54.43。它在54.43 - 54.45范围内交易，昨天的收盘价为55.45，交易量达到3。QQXL的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra QQQ TOP 30股票是否支付股息？
ProShares Ultra QQQ TOP 30目前的价值为54.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.46%和USD。实时查看图表以跟踪QQXL走势。
如何购买QQXL股票？
您可以以54.43的当前价格购买ProShares Ultra QQQ TOP 30股票。订单通常设置在54.43或54.73附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注QQXL的实时图表更新。
如何投资QQXL股票？
投资ProShares Ultra QQQ TOP 30需要考虑年度范围34.07 - 62.04和当前价格54.43。许多人在以54.43或54.73下订单之前，会比较4.49%和。实时查看QQXL价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra QQQ TOP 30股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra QQQ TOP 30的最高价格是62.04。在34.07 - 62.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra QQQ TOP 30的绩效。
ProShares Ultra QQQ TOP 30股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra QQQ TOP 30（QQXL）的最低价格为34.07。将其与当前的54.43和34.07 - 62.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQXL股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra QQQ TOP 30历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.45和43.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.45
- 开盘价
- 54.43
- 卖价
- 54.43
- 买价
- 54.73
- 最低价
- 54.43
- 最高价
- 54.45
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.84%
- 月变化
- 4.49%
- 6个月变化
- 37.80%
- 年变化
- 43.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%