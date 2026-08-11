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QQXL: ProShares Ultra QQQ TOP 30

55.45 USD 0.14 (0.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQXL за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.45, а максимальная — 55.45.

Следите за динамикой ProShares Ultra QQQ TOP 30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQXL сегодня?

ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) сегодня оценивается на уровне 55.45. Инструмент торгуется в пределах 55.45 - 55.45, вчерашнее закрытие составило 55.31, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQXL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra QQQ TOP 30?

ProShares Ultra QQQ TOP 30 в настоящее время оценивается в 55.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.15% и USD. Отслеживайте движения QQXL на графике в реальном времени.

Как купить акции QQXL?

Вы можете купить акции ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) по текущей цене 55.45. Ордера обычно размещаются около 55.45 или 55.75, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQXL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQXL?

Инвестирование в ProShares Ultra QQQ TOP 30 предполагает учет годового диапазона 34.07 - 62.04 и текущей цены 55.45. Многие сравнивают 6.45% и 40.38% перед размещением ордеров на 55.45 или 55.75. Изучайте ежедневные изменения цены QQXL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra QQQ TOP 30?

Самая высокая цена ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) за последний год составила 62.04. Акции заметно колебались в пределах 34.07 - 62.04, сравнение с 55.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra QQQ TOP 30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra QQQ TOP 30?

Самая низкая цена ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) за год составила 34.07. Сравнение с текущими 55.45 и 34.07 - 62.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQXL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQXL?

В прошлом ProShares Ultra QQQ TOP 30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.31 и 46.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.45 55.45
Годовой диапазон
34.07 62.04
Предыдущее закрытие
55.31
Open
55.45
Bid
55.45
Ask
55.75
Low
55.45
High
55.45
Объем
4
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
6.45%
6-месячное изменение
40.38%
Годовое изменение
46.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%