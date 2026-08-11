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QQXL: ProShares Ultra QQQ TOP 30
Курс QQXL за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.45, а максимальная — 55.45.
Следите за динамикой ProShares Ultra QQQ TOP 30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQXL сегодня?
ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) сегодня оценивается на уровне 55.45. Инструмент торгуется в пределах 55.45 - 55.45, вчерашнее закрытие составило 55.31, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQXL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra QQQ TOP 30?
ProShares Ultra QQQ TOP 30 в настоящее время оценивается в 55.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.15% и USD. Отслеживайте движения QQXL на графике в реальном времени.
Как купить акции QQXL?
Вы можете купить акции ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) по текущей цене 55.45. Ордера обычно размещаются около 55.45 или 55.75, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQXL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQXL?
Инвестирование в ProShares Ultra QQQ TOP 30 предполагает учет годового диапазона 34.07 - 62.04 и текущей цены 55.45. Многие сравнивают 6.45% и 40.38% перед размещением ордеров на 55.45 или 55.75. Изучайте ежедневные изменения цены QQXL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra QQQ TOP 30?
Самая высокая цена ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) за последний год составила 62.04. Акции заметно колебались в пределах 34.07 - 62.04, сравнение с 55.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra QQQ TOP 30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra QQQ TOP 30?
Самая низкая цена ProShares Ultra QQQ TOP 30 (QQXL) за год составила 34.07. Сравнение с текущими 55.45 и 34.07 - 62.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQXL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQXL?
В прошлом ProShares Ultra QQQ TOP 30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.31 и 46.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.31
- Open
- 55.45
- Bid
- 55.45
- Ask
- 55.75
- Low
- 55.45
- High
- 55.45
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 6.45%
- 6-месячное изменение
- 40.38%
- Годовое изменение
- 46.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%