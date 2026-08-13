PLUL: Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF
今日PLUL汇率已更改10.35%。当日，交易品种以低点8.04和高点10.56进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PLUL股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票今天的定价为8.53。它在8.04 - 10.56范围内交易，昨天的收盘价为7.73，交易量达到351。PLUL的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF目前的价值为8.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.94%和USD。实时查看图表以跟踪PLUL走势。
如何购买PLUL股票？
您可以以8.53的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票。订单通常设置在8.53或8.83附近，而351和-18.76%显示市场活动。立即关注PLUL的实时图表更新。
如何投资PLUL股票？
投资Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 36.66和当前价格8.53。许多人在以8.53或8.83下订单之前，会比较18.14%和。实时查看PLUL价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的最高价格是36.66。在6.13 - 36.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF（PLUL）的最低价格为6.13。将其与当前的8.53和6.13 - 36.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLUL股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.73和-42.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.73
- 开盘价
- 10.50
- 卖价
- 8.53
- 买价
- 8.83
- 最低价
- 8.04
- 最高价
- 10.56
- 交易量
- 351
- 日变化
- 10.35%
- 月变化
- 18.14%
- 6个月变化
- 9.22%
- 年变化
- -42.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%