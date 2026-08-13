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PLUL: Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF

8.53 USD 0.80 (10.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLUL汇率已更改10.35%。当日，交易品种以低点8.04和高点10.56进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLUL股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票今天的定价为8.53。它在8.04 - 10.56范围内交易，昨天的收盘价为7.73，交易量达到351。PLUL的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF目前的价值为8.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.94%和USD。实时查看图表以跟踪PLUL走势。

如何购买PLUL股票？

您可以以8.53的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票。订单通常设置在8.53或8.83附近，而351和-18.76%显示市场活动。立即关注PLUL的实时图表更新。

如何投资PLUL股票？

投资Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 36.66和当前价格8.53。许多人在以8.53或8.83下订单之前，会比较18.14%和。实时查看PLUL价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的最高价格是36.66。在6.13 - 36.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF（PLUL）的最低价格为6.13。将其与当前的8.53和6.13 - 36.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLUL股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.73和-42.94%中可见。

日范围
8.04 10.56
年范围
6.13 36.66
前一天收盘价
7.73
开盘价
10.50
卖价
8.53
买价
8.83
最低价
8.04
最高价
10.56
交易量
351
日变化
10.35%
月变化
18.14%
6个月变化
9.22%
年变化
-42.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%