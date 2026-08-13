PLUL股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票今天的定价为8.53。它在8.04 - 10.56范围内交易，昨天的收盘价为7.73，交易量达到351。PLUL的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF目前的价值为8.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.94%和USD。实时查看图表以跟踪PLUL走势。

如何购买PLUL股票？ 您可以以8.53的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票。订单通常设置在8.53或8.83附近，而351和-18.76%显示市场活动。立即关注PLUL的实时图表更新。

如何投资PLUL股票？ 投资Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 36.66和当前价格8.53。许多人在以8.53或8.83下订单之前，会比较18.14%和。实时查看PLUL价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的最高价格是36.66。在6.13 - 36.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF（PLUL）的最低价格为6.13。将其与当前的8.53和6.13 - 36.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。