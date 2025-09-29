报价部分
货币 / OXSQH
OXSQH: Oxford Square Capital Corp.

25.46 USD 0.24 (0.95%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OXSQH汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点25.35和高点25.54进行交易。

关注Oxford Square Capital Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OXSQH股票今天的价格是多少？

Oxford Square Capital Corp.股票今天的定价为25.46。它在0.95%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到11。OXSQH的实时价格图表显示了这些更新。

Oxford Square Capital Corp.股票是否支付股息？

Oxford Square Capital Corp.目前的价值为25.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.33%和USD。实时查看图表以跟踪OXSQH走势。

如何购买OXSQH股票？

您可以以25.46的当前价格购买Oxford Square Capital Corp.股票。订单通常设置在25.46或25.76附近，而11和0.04%显示市场活动。立即关注OXSQH的实时图表更新。

如何投资OXSQH股票？

投资Oxford Square Capital Corp.需要考虑年度范围24.85 - 25.54和当前价格25.46。许多人在以25.46或25.76下订单之前，会比较1.47%和。实时查看OXSQH价格图表，了解每日变化。

Oxford Square Capital Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oxford Square Capital Corp.的最高价格是25.54。在24.85 - 25.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oxford Square Capital Corp.的绩效。

Oxford Square Capital Corp.股票的最低价格是多少？

Oxford Square Capital Corp.（OXSQH）的最低价格为24.85。将其与当前的25.46和24.85 - 25.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OXSQH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OXSQH股票是什么时候拆分的？

Oxford Square Capital Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和2.33%中可见。

日范围
25.35 25.54
年范围
24.85 25.54
前一天收盘价
25.22
开盘价
25.45
卖价
25.46
买价
25.76
最低价
25.35
最高价
25.54
交易量
11
日变化
0.95%
月变化
1.47%
6个月变化
2.33%
年变化
2.33%
