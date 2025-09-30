- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OXSQH: Oxford Square Capital Corp.
Il tasso di cambio OXSQH ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.35 e ad un massimo di 25.54.
Segui le dinamiche di Oxford Square Capital Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OXSQH oggi?
Oggi le azioni Oxford Square Capital Corp. sono prezzate a 25.46. Viene scambiato all'interno di 0.95%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OXSQH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oxford Square Capital Corp. pagano dividendi?
Oxford Square Capital Corp. è attualmente valutato a 25.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OXSQH.
Come acquistare azioni OXSQH?
Puoi acquistare azioni Oxford Square Capital Corp. al prezzo attuale di 25.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.46 o 25.76, mentre 11 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OXSQH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OXSQH?
Investire in Oxford Square Capital Corp. implica considerare l'intervallo annuale 24.85 - 25.54 e il prezzo attuale 25.46. Molti confrontano 1.47% e 2.33% prima di effettuare ordini su 25.46 o 25.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OXSQH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oxford Square Capital Corp.?
Il prezzo massimo di Oxford Square Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 25.54. All'interno di 24.85 - 25.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oxford Square Capital Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oxford Square Capital Corp.?
Il prezzo più basso di Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) nel corso dell'anno è stato 24.85. Confrontandolo con gli attuali 25.46 e 24.85 - 25.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OXSQH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OXSQH?
Oxford Square Capital Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 2.33%.
- Chiusura Precedente
- 25.22
- Apertura
- 25.45
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Minimo
- 25.35
- Massimo
- 25.54
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- 2.33%
- Variazione Annuale
- 2.33%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4