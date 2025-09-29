КотировкиРазделы
OXSQH: Oxford Square Capital Corp.

25.46 USD 0.24 (0.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXSQH за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.35, а максимальная — 25.54.

Следите за динамикой Oxford Square Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OXSQH сегодня?

Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) сегодня оценивается на уровне 25.46. Инструмент торгуется в пределах 0.95%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OXSQH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oxford Square Capital Corp.?

Oxford Square Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения OXSQH на графике в реальном времени.

Как купить акции OXSQH?

Вы можете купить акции Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) по текущей цене 25.46. Ордера обычно размещаются около 25.46 или 25.76, тогда как 11 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OXSQH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OXSQH?

Инвестирование в Oxford Square Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.85 - 25.54 и текущей цены 25.46. Многие сравнивают 1.47% и 2.33% перед размещением ордеров на 25.46 или 25.76. Изучайте ежедневные изменения цены OXSQH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oxford Square Capital Corp.?

Самая высокая цена Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) за последний год составила 25.54. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 25.54, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oxford Square Capital Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oxford Square Capital Corp.?

Самая низкая цена Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 25.46 и 24.85 - 25.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OXSQH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OXSQH?

В прошлом Oxford Square Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 2.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.35 25.54
Годовой диапазон
24.85 25.54
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.45
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.35
High
25.54
Объем
11
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
2.33%
Годовое изменение
2.33%
