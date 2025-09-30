- Aperçu
OXSQH: Oxford Square Capital Corp.
Le taux de change de OXSQH a changé de 0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.35 et à un maximum de 25.54.
Suivez la dynamique Oxford Square Capital Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OXSQH aujourd'hui ?
L'action Oxford Square Capital Corp. est cotée à 25.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.95%, a clôturé hier à 25.22 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de OXSQH présente ces mises à jour.
L'action Oxford Square Capital Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Oxford Square Capital Corp. est actuellement valorisé à 25.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OXSQH.
Comment acheter des actions OXSQH ?
Vous pouvez acheter des actions Oxford Square Capital Corp. au cours actuel de 25.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.46 ou de 25.76, le 11 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OXSQH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OXSQH ?
Investir dans Oxford Square Capital Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.85 - 25.54 et le prix actuel 25.46. Beaucoup comparent 1.47% et 2.33% avant de passer des ordres à 25.46 ou 25.76. Consultez le graphique du cours de OXSQH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oxford Square Capital Corp. ?
Le cours le plus élevé de Oxford Square Capital Corp. l'année dernière était 25.54. Au cours de 24.85 - 25.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oxford Square Capital Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oxford Square Capital Corp. ?
Le cours le plus bas de Oxford Square Capital Corp. (OXSQH) sur l'année a été 24.85. Sa comparaison avec 25.46 et 24.85 - 25.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OXSQH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OXSQH a-t-elle été divisée ?
Oxford Square Capital Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.22 et 2.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.22
- Ouverture
- 25.45
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Plus Bas
- 25.35
- Plus Haut
- 25.54
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.95%
- Changement Mensuel
- 1.47%
- Changement à 6 Mois
- 2.33%
- Changement Annuel
- 2.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4