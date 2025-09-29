- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OXSQH: Oxford Square Capital Corp.
OXSQHの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり25.35の安値と25.54の高値で取引されました。
Oxford Square Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
OXSQH株の現在の価格は？
Oxford Square Capital Corp.の株価は本日25.46です。0.95%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は11に達しました。OXSQHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Oxford Square Capital Corp.の株は配当を出しますか？
Oxford Square Capital Corp.の現在の価格は25.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.33%やUSDにも注目します。OXSQHの動きはライブチャートで確認できます。
OXSQH株を買う方法は？
Oxford Square Capital Corp.の株は現在25.46で購入可能です。注文は通常25.46または25.76付近で行われ、11や0.04%が市場の動きを示します。OXSQHの最新情報はライブチャートで確認できます。
OXSQH株に投資する方法は？
Oxford Square Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.85 - 25.54と現在の25.46を考慮します。注文は多くの場合25.46や25.76で行われる前に、1.47%や2.33%と比較されます。OXSQHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Oxford Square Capital Corp.の株の最高値は？
Oxford Square Capital Corp.の過去1年の最高値は25.54でした。24.85 - 25.54内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oxford Square Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Oxford Square Capital Corp.の株の最低値は？
Oxford Square Capital Corp.(OXSQH)の年間最安値は24.85でした。現在の25.46や24.85 - 25.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OXSQHの動きはライブチャートで確認できます。
OXSQHの株式分割はいつ行われましたか？
Oxford Square Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、2.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.22
- 始値
- 25.45
- 買値
- 25.46
- 買値
- 25.76
- 安値
- 25.35
- 高値
- 25.54
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- 1.47%
- 6ヶ月の変化
- 2.33%
- 1年の変化
- 2.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前