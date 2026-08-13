JHAI: Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
今日JHAI汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点34.28和高点34.38进行交易。
关注Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JHAI股票今天的价格是多少？
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为34.28。它在34.28 - 34.38范围内交易，昨天的收盘价为34.08，交易量达到4。JHAI的实时价格图表显示了这些更新。
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF目前的价值为34.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.00%和USD。实时查看图表以跟踪JHAI走势。
如何购买JHAI股票？
您可以以34.28的当前价格购买Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在34.28或34.58附近，而4和-0.29%显示市场活动。立即关注JHAI的实时图表更新。
如何投资JHAI股票？
投资Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围24.47 - 36.93和当前价格34.28。许多人在以34.28或34.58下订单之前，会比较6.59%和。实时查看JHAI价格图表，了解每日变化。
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF的最高价格是36.93。在24.47 - 36.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF的绩效。
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF（JHAI）的最低价格为24.47。将其与当前的34.28和24.47 - 36.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHAI股票是什么时候拆分的？
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.08和38.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.08
- 开盘价
- 34.38
- 卖价
- 34.28
- 买价
- 34.58
- 最低价
- 34.28
- 最高价
- 34.38
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 6.59%
- 6个月变化
- 26.67%
- 年变化
- 38.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%