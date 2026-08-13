报价部分
货币 / JHAI
回到股票

JHAI: Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF

34.28 USD 0.20 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHAI汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点34.28和高点34.38进行交易。

关注Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JHAI股票今天的价格是多少？

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为34.28。它在34.28 - 34.38范围内交易，昨天的收盘价为34.08，交易量达到4。JHAI的实时价格图表显示了这些更新。

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF目前的价值为34.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.00%和USD。实时查看图表以跟踪JHAI走势。

如何购买JHAI股票？

您可以以34.28的当前价格购买Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在34.28或34.58附近，而4和-0.29%显示市场活动。立即关注JHAI的实时图表更新。

如何投资JHAI股票？

投资Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围24.47 - 36.93和当前价格34.28。许多人在以34.28或34.58下订单之前，会比较6.59%和。实时查看JHAI价格图表，了解每日变化。

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF的最高价格是36.93。在24.47 - 36.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF的绩效。

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF（JHAI）的最低价格为24.47。将其与当前的34.28和24.47 - 36.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHAI股票是什么时候拆分的？

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.08和38.00%中可见。

日范围
34.28 34.38
年范围
24.47 36.93
前一天收盘价
34.08
开盘价
34.38
卖价
34.28
买价
34.58
最低价
34.28
最高价
34.38
交易量
4
日变化
0.59%
月变化
6.59%
6个月变化
26.67%
年变化
38.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%