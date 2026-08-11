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JHAI: Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
Курс JHAI за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.08, а максимальная — 34.55.
Следите за динамикой Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHAI сегодня?
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) сегодня оценивается на уровне 34.08. Инструмент торгуется в пределах 34.08 - 34.55, вчерашнее закрытие составило 34.30, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF?
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 34.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.20% и USD. Отслеживайте движения JHAI на графике в реальном времени.
Как купить акции JHAI?
Вы можете купить акции Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) по текущей цене 34.08. Ордера обычно размещаются около 34.08 или 34.38, тогда как 8 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHAI?
Инвестирование в Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 24.47 - 36.93 и текущей цены 34.08. Многие сравнивают 5.97% и 25.93% перед размещением ордеров на 34.08 или 34.38. Изучайте ежедневные изменения цены JHAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF?
Самая высокая цена Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) за последний год составила 36.93. Акции заметно колебались в пределах 24.47 - 36.93, сравнение с 34.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF?
Самая низкая цена Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) за год составила 24.47. Сравнение с текущими 34.08 и 24.47 - 36.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHAI?
В прошлом Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.30 и 37.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.30
- Open
- 34.25
- Bid
- 34.08
- Ask
- 34.38
- Low
- 34.08
- High
- 34.55
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 5.97%
- 6-месячное изменение
- 25.93%
- Годовое изменение
- 37.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%