HUMN: iShares Human Rights ETF
今日HUMN汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点32.66和高点33.04进行交易。
关注iShares Human Rights ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HUMN股票今天的价格是多少？
iShares Human Rights ETF股票今天的定价为32.73。它在32.66 - 33.04范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到122。HUMN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Human Rights ETF股票是否支付股息？
iShares Human Rights ETF目前的价值为32.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.23%和USD。实时查看图表以跟踪HUMN走势。
如何购买HUMN股票？
您可以以32.73的当前价格购买iShares Human Rights ETF股票。订单通常设置在32.73或33.03附近，而122和-0.43%显示市场活动。立即关注HUMN的实时图表更新。
如何投资HUMN股票？
投资iShares Human Rights ETF需要考虑年度范围26.10 - 39.17和当前价格32.73。许多人在以32.73或33.03下订单之前，会比较7.31%和。实时查看HUMN价格图表，了解每日变化。
iShares Human Rights ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Human Rights ETF的最高价格是39.17。在26.10 - 39.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Human Rights ETF的绩效。
iShares Human Rights ETF股票的最低价格是多少？
iShares Human Rights ETF（HUMN）的最低价格为26.10。将其与当前的32.73和26.10 - 39.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HUMN股票是什么时候拆分的？
iShares Human Rights ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.57和23.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.57
- 开盘价
- 32.87
- 卖价
- 32.73
- 买价
- 33.03
- 最低价
- 32.66
- 最高价
- 33.04
- 交易量
- 122
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 7.31%
- 6个月变化
- 0.31%
- 年变化
- 23.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%