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HUMN: iShares Human Rights ETF

32.73 USD 0.16 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HUMN汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点32.66和高点33.04进行交易。

关注iShares Human Rights ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HUMN股票今天的价格是多少？

iShares Human Rights ETF股票今天的定价为32.73。它在32.66 - 33.04范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到122。HUMN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Human Rights ETF股票是否支付股息？

iShares Human Rights ETF目前的价值为32.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.23%和USD。实时查看图表以跟踪HUMN走势。

如何购买HUMN股票？

您可以以32.73的当前价格购买iShares Human Rights ETF股票。订单通常设置在32.73或33.03附近，而122和-0.43%显示市场活动。立即关注HUMN的实时图表更新。

如何投资HUMN股票？

投资iShares Human Rights ETF需要考虑年度范围26.10 - 39.17和当前价格32.73。许多人在以32.73或33.03下订单之前，会比较7.31%和。实时查看HUMN价格图表，了解每日变化。

iShares Human Rights ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Human Rights ETF的最高价格是39.17。在26.10 - 39.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Human Rights ETF的绩效。

iShares Human Rights ETF股票的最低价格是多少？

iShares Human Rights ETF（HUMN）的最低价格为26.10。将其与当前的32.73和26.10 - 39.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HUMN股票是什么时候拆分的？

iShares Human Rights ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.57和23.23%中可见。

日范围
32.66 33.04
年范围
26.10 39.17
前一天收盘价
32.57
开盘价
32.87
卖价
32.73
买价
33.03
最低价
32.66
最高价
33.04
交易量
122
日变化
0.49%
月变化
7.31%
6个月变化
0.31%
年变化
23.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%