HUMN股票今天的价格是多少？ iShares Human Rights ETF股票今天的定价为32.73。它在32.66 - 33.04范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到122。HUMN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Human Rights ETF股票是否支付股息？ iShares Human Rights ETF目前的价值为32.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.23%和USD。实时查看图表以跟踪HUMN走势。

如何购买HUMN股票？ 您可以以32.73的当前价格购买iShares Human Rights ETF股票。订单通常设置在32.73或33.03附近，而122和-0.43%显示市场活动。立即关注HUMN的实时图表更新。

如何投资HUMN股票？ 投资iShares Human Rights ETF需要考虑年度范围26.10 - 39.17和当前价格32.73。许多人在以32.73或33.03下订单之前，会比较7.31%和。实时查看HUMN价格图表，了解每日变化。

iShares Human Rights ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Human Rights ETF的最高价格是39.17。在26.10 - 39.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Human Rights ETF的绩效。

iShares Human Rights ETF股票的最低价格是多少？ iShares Human Rights ETF（HUMN）的最低价格为26.10。将其与当前的32.73和26.10 - 39.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。