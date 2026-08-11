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HUMN: iShares Human Rights ETF
Курс HUMN за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.45, а максимальная — 32.79.
Следите за динамикой iShares Human Rights ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HUMN сегодня?
iShares Human Rights ETF (HUMN) сегодня оценивается на уровне 32.57. Инструмент торгуется в пределах 32.45 - 32.79, вчерашнее закрытие составило 33.09, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HUMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Human Rights ETF?
iShares Human Rights ETF в настоящее время оценивается в 32.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.63% и USD. Отслеживайте движения HUMN на графике в реальном времени.
Как купить акции HUMN?
Вы можете купить акции iShares Human Rights ETF (HUMN) по текущей цене 32.57. Ордера обычно размещаются около 32.57 или 32.87, тогда как 136 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HUMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HUMN?
Инвестирование в iShares Human Rights ETF предполагает учет годового диапазона 26.10 - 39.17 и текущей цены 32.57. Многие сравнивают 6.79% и -0.18% перед размещением ордеров на 32.57 или 32.87. Изучайте ежедневные изменения цены HUMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Human Rights ETF?
Самая высокая цена iShares Human Rights ETF (HUMN) за последний год составила 39.17. Акции заметно колебались в пределах 26.10 - 39.17, сравнение с 33.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Human Rights ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Human Rights ETF?
Самая низкая цена iShares Human Rights ETF (HUMN) за год составила 26.10. Сравнение с текущими 32.57 и 26.10 - 39.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HUMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HUMN?
В прошлом iShares Human Rights ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.09 и 22.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.09
- Open
- 32.67
- Bid
- 32.57
- Ask
- 32.87
- Low
- 32.45
- High
- 32.79
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- 6.79%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- 22.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%