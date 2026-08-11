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HUMN: iShares Human Rights ETF

32.57 USD 0.52 (1.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HUMN за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.45, а максимальная — 32.79.

Следите за динамикой iShares Human Rights ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HUMN сегодня?

iShares Human Rights ETF (HUMN) сегодня оценивается на уровне 32.57. Инструмент торгуется в пределах 32.45 - 32.79, вчерашнее закрытие составило 33.09, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HUMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Human Rights ETF?

iShares Human Rights ETF в настоящее время оценивается в 32.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.63% и USD. Отслеживайте движения HUMN на графике в реальном времени.

Как купить акции HUMN?

Вы можете купить акции iShares Human Rights ETF (HUMN) по текущей цене 32.57. Ордера обычно размещаются около 32.57 или 32.87, тогда как 136 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HUMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HUMN?

Инвестирование в iShares Human Rights ETF предполагает учет годового диапазона 26.10 - 39.17 и текущей цены 32.57. Многие сравнивают 6.79% и -0.18% перед размещением ордеров на 32.57 или 32.87. Изучайте ежедневные изменения цены HUMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Human Rights ETF?

Самая высокая цена iShares Human Rights ETF (HUMN) за последний год составила 39.17. Акции заметно колебались в пределах 26.10 - 39.17, сравнение с 33.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Human Rights ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Human Rights ETF?

Самая низкая цена iShares Human Rights ETF (HUMN) за год составила 26.10. Сравнение с текущими 32.57 и 26.10 - 39.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HUMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HUMN?

В прошлом iShares Human Rights ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.09 и 22.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.45 32.79
Годовой диапазон
26.10 39.17
Предыдущее закрытие
33.09
Open
32.67
Bid
32.57
Ask
32.87
Low
32.45
High
32.79
Объем
136
Дневное изменение
-1.57%
Месячное изменение
6.79%
6-месячное изменение
-0.18%
Годовое изменение
22.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%