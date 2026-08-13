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HMYY: GraniteShares YieldBoost HIMS ETF

6.12 USD 0.06 (0.97%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HMYY汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点6.10和高点6.18进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost HIMS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HMYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票今天的定价为6.12。它在6.10 - 6.18范围内交易，昨天的收盘价为6.18，交易量达到9。HMYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF目前的价值为6.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.45%和USD。实时查看图表以跟踪HMYY走势。

如何购买HMYY股票？

您可以以6.12的当前价格购买GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票。订单通常设置在6.12或6.42附近，而9和0.33%显示市场活动。立即关注HMYY的实时图表更新。

如何投资HMYY股票？

投资GraniteShares YieldBoost HIMS ETF需要考虑年度范围6.09 - 25.79和当前价格6.12。许多人在以6.12或6.42下订单之前，会比较-0.49%和。实时查看HMYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost HIMS ETF的最高价格是25.79。在6.09 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost HIMS ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF（HMYY）的最低价格为6.09。将其与当前的6.12和6.09 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HMYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HMYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.18和-75.45%中可见。

日范围
6.10 6.18
年范围
6.09 25.79
前一天收盘价
6.18
开盘价
6.10
卖价
6.12
买价
6.42
最低价
6.10
最高价
6.18
交易量
9
日变化
-0.97%
月变化
-0.49%
6个月变化
-28.59%
年变化
-75.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%