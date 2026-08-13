HMYY: GraniteShares YieldBoost HIMS ETF
今日HMYY汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点6.10和高点6.18进行交易。
关注GraniteShares YieldBoost HIMS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HMYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票今天的定价为6.12。它在6.10 - 6.18范围内交易，昨天的收盘价为6.18，交易量达到9。HMYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF目前的价值为6.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.45%和USD。实时查看图表以跟踪HMYY走势。
如何购买HMYY股票？
您可以以6.12的当前价格购买GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票。订单通常设置在6.12或6.42附近，而9和0.33%显示市场活动。立即关注HMYY的实时图表更新。
如何投资HMYY股票？
投资GraniteShares YieldBoost HIMS ETF需要考虑年度范围6.09 - 25.79和当前价格6.12。许多人在以6.12或6.42下订单之前，会比较-0.49%和。实时查看HMYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBoost HIMS ETF的最高价格是25.79。在6.09 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost HIMS ETF的绩效。
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF（HMYY）的最低价格为6.09。将其与当前的6.12和6.09 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HMYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HMYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.18和-75.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.18
- 开盘价
- 6.10
- 卖价
- 6.12
- 买价
- 6.42
- 最低价
- 6.10
- 最高价
- 6.18
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.97%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- -28.59%
- 年变化
- -75.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%