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HMYY: GraniteShares YieldBoost HIMS ETF
Курс HMYY за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.13, а максимальная — 6.18.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost HIMS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HMYY сегодня?
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) сегодня оценивается на уровне 6.18. Инструмент торгуется в пределах 6.13 - 6.18, вчерашнее закрытие составило 6.14, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HMYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?
GraniteShares YieldBoost HIMS ETF в настоящее время оценивается в 6.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.21% и USD. Отслеживайте движения HMYY на графике в реальном времени.
Как купить акции HMYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) по текущей цене 6.18. Ордера обычно размещаются около 6.18 или 6.48, тогда как 23 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HMYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HMYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost HIMS ETF предполагает учет годового диапазона 6.09 - 25.79 и текущей цены 6.18. Многие сравнивают 0.49% и -27.89% перед размещением ордеров на 6.18 или 6.48. Изучайте ежедневные изменения цены HMYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 6.09 - 25.79, сравнение с 6.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost HIMS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) за год составила 6.09. Сравнение с текущими 6.18 и 6.09 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HMYY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost HIMS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.14 и -75.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.13
- Bid
- 6.18
- Ask
- 6.48
- Low
- 6.13
- High
- 6.18
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- -27.89%
- Годовое изменение
- -75.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%