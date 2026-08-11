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HMYY: GraniteShares YieldBoost HIMS ETF

6.18 USD 0.04 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HMYY за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.13, а максимальная — 6.18.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost HIMS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HMYY сегодня?

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) сегодня оценивается на уровне 6.18. Инструмент торгуется в пределах 6.13 - 6.18, вчерашнее закрытие составило 6.14, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HMYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?

GraniteShares YieldBoost HIMS ETF в настоящее время оценивается в 6.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.21% и USD. Отслеживайте движения HMYY на графике в реальном времени.

Как купить акции HMYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) по текущей цене 6.18. Ордера обычно размещаются около 6.18 или 6.48, тогда как 23 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HMYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HMYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost HIMS ETF предполагает учет годового диапазона 6.09 - 25.79 и текущей цены 6.18. Многие сравнивают 0.49% и -27.89% перед размещением ордеров на 6.18 или 6.48. Изучайте ежедневные изменения цены HMYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 6.09 - 25.79, сравнение с 6.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost HIMS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost HIMS ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost HIMS ETF (HMYY) за год составила 6.09. Сравнение с текущими 6.18 и 6.09 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HMYY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost HIMS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.14 и -75.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.13 6.18
Годовой диапазон
6.09 25.79
Предыдущее закрытие
6.14
Open
6.13
Bid
6.18
Ask
6.48
Low
6.13
High
6.18
Объем
23
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
-27.89%
Годовое изменение
-75.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%