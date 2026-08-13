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GIGL: Giggles N' Hugs Inc.

49.51 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GIGL汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点49.51和高点49.61进行交易。

关注Giggles N' Hugs Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GIGL股票今天的价格是多少？

Giggles N' Hugs Inc.股票今天的定价为49.51。它在49.51 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.55，交易量达到15。GIGL的实时价格图表显示了这些更新。

Giggles N' Hugs Inc.股票是否支付股息？

Giggles N' Hugs Inc.目前的价值为49.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.39%和USD。实时查看图表以跟踪GIGL走势。

如何购买GIGL股票？

您可以以49.51的当前价格购买Giggles N' Hugs Inc.股票。订单通常设置在49.51或49.81附近，而15和-0.20%显示市场活动。立即关注GIGL的实时图表更新。

如何投资GIGL股票？

投资Giggles N' Hugs Inc.需要考虑年度范围49.47 - 51.97和当前价格49.51。许多人在以49.51或49.81下订单之前，会比较0.04%和。实时查看GIGL价格图表，了解每日变化。

Giggles N' Hugs Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Giggles N' Hugs Inc.的最高价格是51.97。在49.47 - 51.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Giggles N' Hugs Inc.的绩效。

Giggles N' Hugs Inc.股票的最低价格是多少？

Giggles N' Hugs Inc.（GIGL）的最低价格为49.47。将其与当前的49.51和49.47 - 51.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIGL股票是什么时候拆分的？

Giggles N' Hugs Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.55和-1.39%中可见。

日范围
49.51 49.61
年范围
49.47 51.97
前一天收盘价
49.55
开盘价
49.61
卖价
49.51
买价
49.81
最低价
49.51
最高价
49.61
交易量
15
日变化
-0.08%
月变化
0.04%
6个月变化
-3.30%
年变化
-1.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%