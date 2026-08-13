GIGL: Giggles N' Hugs Inc.
今日GIGL汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点49.51和高点49.61进行交易。
关注Giggles N' Hugs Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
GIGL股票今天的价格是多少？
Giggles N' Hugs Inc.股票今天的定价为49.51。它在49.51 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.55，交易量达到15。GIGL的实时价格图表显示了这些更新。
Giggles N' Hugs Inc.股票是否支付股息？
Giggles N' Hugs Inc.目前的价值为49.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.39%和USD。实时查看图表以跟踪GIGL走势。
如何购买GIGL股票？
您可以以49.51的当前价格购买Giggles N' Hugs Inc.股票。订单通常设置在49.51或49.81附近，而15和-0.20%显示市场活动。立即关注GIGL的实时图表更新。
如何投资GIGL股票？
投资Giggles N' Hugs Inc.需要考虑年度范围49.47 - 51.97和当前价格49.51。许多人在以49.51或49.81下订单之前，会比较0.04%和。实时查看GIGL价格图表，了解每日变化。
Giggles N' Hugs Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Giggles N' Hugs Inc.的最高价格是51.97。在49.47 - 51.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Giggles N' Hugs Inc.的绩效。
Giggles N' Hugs Inc.股票的最低价格是多少？
Giggles N' Hugs Inc.（GIGL）的最低价格为49.47。将其与当前的49.51和49.47 - 51.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIGL股票是什么时候拆分的？
Giggles N' Hugs Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.55和-1.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.55
- 开盘价
- 49.61
- 卖价
- 49.51
- 买价
- 49.81
- 最低价
- 49.51
- 最高价
- 49.61
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.30%
- 年变化
- -1.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%