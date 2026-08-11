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GIGL: Giggles N' Hugs Inc.
Курс GIGL за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.55, а максимальная — 49.62.
Следите за динамикой Giggles N' Hugs Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIGL сегодня?
Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) сегодня оценивается на уровне 49.55. Инструмент торгуется в пределах 49.55 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.69, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Giggles N' Hugs Inc.?
Giggles N' Hugs Inc. в настоящее время оценивается в 49.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения GIGL на графике в реальном времени.
Как купить акции GIGL?
Вы можете купить акции Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) по текущей цене 49.55. Ордера обычно размещаются около 49.55 или 49.85, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIGL?
Инвестирование в Giggles N' Hugs Inc. предполагает учет годового диапазона 49.47 - 51.97 и текущей цены 49.55. Многие сравнивают 0.12% и -3.22% перед размещением ордеров на 49.55 или 49.85. Изучайте ежедневные изменения цены GIGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Giggles N' Hugs Inc.?
Самая высокая цена Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) за последний год составила 51.97. Акции заметно колебались в пределах 49.47 - 51.97, сравнение с 49.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Giggles N' Hugs Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Giggles N' Hugs Inc.?
Самая низкая цена Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) за год составила 49.47. Сравнение с текущими 49.55 и 49.47 - 51.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIGL?
В прошлом Giggles N' Hugs Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.69 и -1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.69
- Open
- 49.61
- Bid
- 49.55
- Ask
- 49.85
- Low
- 49.55
- High
- 49.62
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -3.22%
- Годовое изменение
- -1.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%