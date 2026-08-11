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GIGL: Giggles N' Hugs Inc.

49.55 USD 0.14 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIGL за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.55, а максимальная — 49.62.

Следите за динамикой Giggles N' Hugs Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIGL сегодня?

Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) сегодня оценивается на уровне 49.55. Инструмент торгуется в пределах 49.55 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.69, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Giggles N' Hugs Inc.?

Giggles N' Hugs Inc. в настоящее время оценивается в 49.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения GIGL на графике в реальном времени.

Как купить акции GIGL?

Вы можете купить акции Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) по текущей цене 49.55. Ордера обычно размещаются около 49.55 или 49.85, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIGL?

Инвестирование в Giggles N' Hugs Inc. предполагает учет годового диапазона 49.47 - 51.97 и текущей цены 49.55. Многие сравнивают 0.12% и -3.22% перед размещением ордеров на 49.55 или 49.85. Изучайте ежедневные изменения цены GIGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Giggles N' Hugs Inc.?

Самая высокая цена Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) за последний год составила 51.97. Акции заметно колебались в пределах 49.47 - 51.97, сравнение с 49.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Giggles N' Hugs Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Giggles N' Hugs Inc.?

Самая низкая цена Giggles N' Hugs Inc. (GIGL) за год составила 49.47. Сравнение с текущими 49.55 и 49.47 - 51.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIGL?

В прошлом Giggles N' Hugs Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.69 и -1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.55 49.62
Годовой диапазон
49.47 51.97
Предыдущее закрытие
49.69
Open
49.61
Bid
49.55
Ask
49.85
Low
49.55
High
49.62
Объем
10
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-3.22%
Годовое изменение
-1.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%