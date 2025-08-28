FFLG: Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
今日FFLG汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点33.12和高点33.41进行交易。
关注Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFLG新闻
- 3 Reasons To Stick With Growth Stocks In Rotating Markets
- FFLG: A Solid ETF To Capitalize On Large-Cap Growth Upside (BATS:FFLG)
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Maintain A Growth Equity Engine In A Multi-Asset Income Strategy
- Factor And Style Risk: Taming The Hidden Hazard To Core Equity Returns
- FFLG ETF: Performance Disappointments Outweigh GARP Tilt, A Hold (BATS:FFLG)
- QGRO: A Less Risky ETF To Beat The S&P 500 And Russell 1000 (NYSEARCA:QGRO)
常见问题解答
FFLG股票今天的价格是多少？
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF股票今天的定价为33.18。它在33.12 - 33.41范围内交易，昨天的收盘价为33.36，交易量达到87。FFLG的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF目前的价值为33.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.05%和USD。实时查看图表以跟踪FFLG走势。
如何购买FFLG股票？
您可以以33.18的当前价格购买Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在33.18或33.48附近，而87和-0.69%显示市场活动。立即关注FFLG的实时图表更新。
如何投资FFLG股票？
投资Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围26.40 - 35.33和当前价格33.18。许多人在以33.18或33.48下订单之前，会比较4.14%和。实时查看FFLG价格图表，了解每日变化。
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF的最高价格是35.33。在26.40 - 35.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF的绩效。
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF（FFLG）的最低价格为26.40。将其与当前的33.18和26.40 - 35.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFLG股票是什么时候拆分的？
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.36和13.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.36
- 开盘价
- 33.41
- 卖价
- 33.18
- 买价
- 33.48
- 最低价
- 33.12
- 最高价
- 33.41
- 交易量
- 87
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 4.14%
- 6个月变化
- 14.93%
- 年变化
- 13.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%