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FFLG: Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

33.36 USD 0.16 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFLG за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.33, а максимальная — 33.58.

Следите за динамикой Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFLG сегодня?

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) сегодня оценивается на уровне 33.36. Инструмент торгуется в пределах 33.33 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.52, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF?

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.66% и USD. Отслеживайте движения FFLG на графике в реальном времени.

Как купить акции FFLG?

Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) по текущей цене 33.36. Ордера обычно размещаются около 33.36 или 33.66, тогда как 92 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFLG?

Инвестирование в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.40 - 35.33 и текущей цены 33.36. Многие сравнивают 4.71% и 15.55% перед размещением ордеров на 33.36 или 33.66. Изучайте ежедневные изменения цены FFLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) за последний год составила 35.33. Акции заметно колебались в пределах 26.40 - 35.33, сравнение с 33.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) за год составила 26.40. Сравнение с текущими 33.36 и 26.40 - 35.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFLG?

В прошлом Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.52 и 13.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.33 33.58
Годовой диапазон
26.40 35.33
Предыдущее закрытие
33.52
Open
33.53
Bid
33.36
Ask
33.66
Low
33.33
High
33.58
Объем
92
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
4.71%
6-месячное изменение
15.55%
Годовое изменение
13.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%