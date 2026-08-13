AGBK: AGI Inc
今日AGBK汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点6.11和高点6.33进行交易。
关注AGI Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AGBK股票今天的价格是多少？
AGI Inc股票今天的定价为6.17。它在6.11 - 6.33范围内交易，昨天的收盘价为6.20，交易量达到635。AGBK的实时价格图表显示了这些更新。
AGI Inc股票是否支付股息？
AGI Inc目前的价值为6.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.96%和USD。实时查看图表以跟踪AGBK走势。
如何购买AGBK股票？
您可以以6.17的当前价格购买AGI Inc股票。订单通常设置在6.17或6.47附近，而635和-0.80%显示市场活动。立即关注AGBK的实时图表更新。
如何投资AGBK股票？
投资AGI Inc需要考虑年度范围6.07 - 12.19和当前价格6.17。许多人在以6.17或6.47下订单之前，会比较-14.19%和。实时查看AGBK价格图表，了解每日变化。
AGI Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AGI Inc的最高价格是12.19。在6.07 - 12.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AGI Inc的绩效。
AGI Inc股票的最低价格是多少？
AGI Inc（AGBK）的最低价格为6.07。将其与当前的6.17和6.07 - 12.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGBK股票是什么时候拆分的？
AGI Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.20和-43.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.20
- 开盘价
- 6.22
- 卖价
- 6.17
- 买价
- 6.47
- 最低价
- 6.11
- 最高价
- 6.33
- 交易量
- 635
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -14.19%
- 6个月变化
- -46.21%
- 年变化
- -43.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%