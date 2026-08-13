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AGBK: AGI Inc

6.17 USD 0.03 (0.48%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGBK汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点6.11和高点6.33进行交易。

关注AGI Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

AGBK股票今天的价格是多少？

AGI Inc股票今天的定价为6.17。它在6.11 - 6.33范围内交易，昨天的收盘价为6.20，交易量达到635。AGBK的实时价格图表显示了这些更新。

AGI Inc股票是否支付股息？

AGI Inc目前的价值为6.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.96%和USD。实时查看图表以跟踪AGBK走势。

如何购买AGBK股票？

您可以以6.17的当前价格购买AGI Inc股票。订单通常设置在6.17或6.47附近，而635和-0.80%显示市场活动。立即关注AGBK的实时图表更新。

如何投资AGBK股票？

投资AGI Inc需要考虑年度范围6.07 - 12.19和当前价格6.17。许多人在以6.17或6.47下订单之前，会比较-14.19%和。实时查看AGBK价格图表，了解每日变化。

AGI Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AGI Inc的最高价格是12.19。在6.07 - 12.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AGI Inc的绩效。

AGI Inc股票的最低价格是多少？

AGI Inc（AGBK）的最低价格为6.07。将其与当前的6.17和6.07 - 12.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGBK股票是什么时候拆分的？

AGI Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.20和-43.96%中可见。

日范围
6.11 6.33
年范围
6.07 12.19
前一天收盘价
6.20
开盘价
6.22
卖价
6.17
买价
6.47
最低价
6.11
最高价
6.33
交易量
635
日变化
-0.48%
月变化
-14.19%
6个月变化
-46.21%
年变化
-43.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%