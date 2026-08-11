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AGBK: AGI Inc

6.20 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGBK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.38.

Следите за динамикой AGI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGBK сегодня?

AGI Inc (AGBK) сегодня оценивается на уровне 6.20. Инструмент торгуется в пределах 6.14 - 6.38, вчерашнее закрытие составило 6.20, а торговый объем достиг 577. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGBK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AGI Inc?

AGI Inc в настоящее время оценивается в 6.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.69% и USD. Отслеживайте движения AGBK на графике в реальном времени.

Как купить акции AGBK?

Вы можете купить акции AGI Inc (AGBK) по текущей цене 6.20. Ордера обычно размещаются около 6.20 или 6.50, тогда как 577 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGBK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGBK?

Инвестирование в AGI Inc предполагает учет годового диапазона 6.07 - 12.19 и текущей цены 6.20. Многие сравнивают -13.77% и -45.95% перед размещением ордеров на 6.20 или 6.50. Изучайте ежедневные изменения цены AGBK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AGI Inc?

Самая высокая цена AGI Inc (AGBK) за последний год составила 12.19. Акции заметно колебались в пределах 6.07 - 12.19, сравнение с 6.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AGI Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AGI Inc?

Самая низкая цена AGI Inc (AGBK) за год составила 6.07. Сравнение с текущими 6.20 и 6.07 - 12.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGBK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGBK?

В прошлом AGI Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.20 и -43.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.14 6.38
Годовой диапазон
6.07 12.19
Предыдущее закрытие
6.20
Open
6.14
Bid
6.20
Ask
6.50
Low
6.14
High
6.38
Объем
577
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-13.77%
6-месячное изменение
-45.95%
Годовое изменение
-43.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%