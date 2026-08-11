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AGBK: AGI Inc
Курс AGBK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.38.
Следите за динамикой AGI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGBK сегодня?
AGI Inc (AGBK) сегодня оценивается на уровне 6.20. Инструмент торгуется в пределах 6.14 - 6.38, вчерашнее закрытие составило 6.20, а торговый объем достиг 577. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGBK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AGI Inc?
AGI Inc в настоящее время оценивается в 6.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.69% и USD. Отслеживайте движения AGBK на графике в реальном времени.
Как купить акции AGBK?
Вы можете купить акции AGI Inc (AGBK) по текущей цене 6.20. Ордера обычно размещаются около 6.20 или 6.50, тогда как 577 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGBK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGBK?
Инвестирование в AGI Inc предполагает учет годового диапазона 6.07 - 12.19 и текущей цены 6.20. Многие сравнивают -13.77% и -45.95% перед размещением ордеров на 6.20 или 6.50. Изучайте ежедневные изменения цены AGBK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AGI Inc?
Самая высокая цена AGI Inc (AGBK) за последний год составила 12.19. Акции заметно колебались в пределах 6.07 - 12.19, сравнение с 6.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AGI Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AGI Inc?
Самая низкая цена AGI Inc (AGBK) за год составила 6.07. Сравнение с текущими 6.20 и 6.07 - 12.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGBK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGBK?
В прошлом AGI Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.20 и -43.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.20
- Open
- 6.14
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Low
- 6.14
- High
- 6.38
- Объем
- 577
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -13.77%
- 6-месячное изменение
- -45.95%
- Годовое изменение
- -43.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%