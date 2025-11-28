交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 26 1...1920212223242526 新评论 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.08 10:30 #251 Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1（净额结算），XAUUSD：2023.02.01 00:00 至 2023.07.01 00:00 无历史数据，无交易操作 这似乎是自动验证系统本身的缺陷，因此我认为下面的建议 也适用于这个错误[没有从...到...的历史数据]： 这是自动验证基础设施的内部错误。与您的产品无关。您对此无能为力。请稍等片刻，MetaQuotes 将修复该问题。如果您认为已经等待了足够长的时间，但问题仍然存在，请联系技术支持并继续等待;-)。 Zhong Wen Liang 2025.10.09 10:56 #252 谁能告诉我这是个什么意思？分析编译文件，还需要怎么分析？ Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.09 13:24 #253 Zhong Wen Liang #: 谁能告诉我这意味着什么？要分析编译后的文件，我还需要做些什么？ 自动翻译所附图像的内容，以方便论坛所有版块的用户进行分析： 网站窗口（标题：新版本） 第 1 部分 - 附加文件 选择文件：未选择文件 分析已编译文件 允许的文件扩展名：.ex4 第 2 部分 - 指定建议点差值 当前点差值 底部按钮 保存 取消 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.09 13:29 #254 Zhong Wen Liang #: 有谁能告诉我这意味着什么？分析编译文件还需要做什么？ 我刚刚测试了自动验证系统，它工作正常： 我认为是您的代码出了问题...您使用的是哪个版本的编译器？ Kiplangat Ngeno Allan 2025.11.28 15:20 #255 我有一个专家顾问，我想出售，但它失败的 "激活验证 "的报告表明，失败的交易从符号（EURUSD）不同的符号（XAUUSD）EA是专门设计的。 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.11.28 15:55 #256 Kiplangat Ngeno Allan XAUUSD) 之外的符号(EURUSD)。 设计的。您的 EA 必须经过编码，以适应不同的合约规格和经纪商条件。 1...1920212223242526 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这似乎是自动验证系统本身的缺陷，因此我认为下面的建议 也适用于这个错误[没有从...到...的历史数据]：
这是自动验证基础设施的内部错误。与您的产品无关。您对此无能为力。请稍等片刻，MetaQuotes 将修复该问题。如果您认为已经等待了足够长的时间，但问题仍然存在，请联系技术支持并继续等待;-)。
谁能告诉我这是个什么意思？分析编译文件，还需要怎么分析？
自动翻译所附图像的内容，以方便论坛所有版块的用户进行分析：
网站窗口（标题：新版本）
第 1 部分 - 附加文件
选择文件：未选择文件
分析已编译文件
允许的文件扩展名：.ex4
第 2 部分 - 指定建议点差值
当前点差值
底部按钮
保存
取消
我刚刚测试了自动验证系统，它工作正常：
我认为是您的代码出了问题...您使用的是哪个版本的编译器？
设计的。您的 EA 必须经过编码，以适应不同的合约规格和经纪商条件。