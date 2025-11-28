交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 26

Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1（净额结算），XAUUSD：2023.02.01 00:00 至 2023.07.01 00:00 无历史数据，无交易操作

这似乎是自动验证系统本身的缺陷，因此我认为下面的建议 也适用于这个错误[没有从...到...的历史数据]：

这是自动验证基础设施的内部错误。与您的产品无关。您对此无能为力。请稍等片刻，MetaQuotes 将修复该问题。如果您认为已经等待了足够长的时间，但问题仍然存在，请联系技术支持并继续等待;-)。

 

Zhong Wen Liang # 有谁能告诉我这意味着什么？分析编译文件还需要做什么？

我刚刚测试了自动验证系统，它工作正常：


我认为是您的代码出了问题...您使用的是哪个版本的编译器？


 
我有一个专家顾问，我想出售，但它失败的 "激活验证 "的报告表明，失败的交易从符号（EURUSD）不同的符号（XAUUSD）EA是专门设计的。
 
Kiplangat Ngeno Allan XAUUSD) 之外的符号(EURUSD)。

设计的。您的 EA 必须经过编码，以适应不同的合约规格和经纪商条件。


