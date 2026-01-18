交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 27

Aleh Sasonka #:

使用挂单时，这种检查是不够的！

无法保证通过检查：

test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester:not enough money to buy 0.60 EURUSD at 1.10395 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: pending order is deleted [no enough money] strategy tester report 360 total trades

我们必须在每个 tick.... 上检查保证金。这样做有什么好处？增加服务器负载？

好吧，在设置所有订单之前，对所有订单的成交量进行真实买入/卖出的订单检查，就像立即执行订单一样。在触发之前，我们先将潜在时间内价格变化造成的误差忽略不计，因为在任何情况下，我们都需要在保证金中留出一些余量。
