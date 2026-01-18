交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 27 1...2021222324252627 新评论 Stanislav Korotky 2026.01.18 20:58 #261 Aleh Sasonka #:使用挂单时，这种检查是不够的！ 无法保证通过检查： test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester:not enough money to buy 0.60 EURUSD at 1.10395 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: pending order is deleted [no enough money] strategy tester report 360 total trades 我们必须在每个 tick.... 上检查保证金。这样做有什么好处？增加服务器负载？ 好吧，在设置所有订单之前，对所有订单的成交量进行真实买入/卖出的订单检查，就像立即执行订单一样。在触发之前，我们先将潜在时间内价格变化造成的误差忽略不计，因为在任何情况下，我们都需要在保证金中留出一些余量。 1...2021222324252627 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
使用挂单时，这种检查是不够的！
无法保证通过检查：
test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester:not enough money to buy 0.60 EURUSD at 1.10395 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: pending order is deleted [no enough money] strategy tester report 360 total trades
我们必须在每个 tick.... 上检查保证金。这样做有什么好处？增加服务器负载？