交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 20

D Armond Lee Speers 2023.06.22 14:03 #191

Fernando Carreiro #:EA 必须进行交易。否则，它就不是 EA。

如果它只是计算和显示支撑线和阻力线，那么它就是一个指标，需要使用 OnCalculate() 而不是 OnTick() 进行编码。您可以在市场上出售这两种产品。让这个成为一个真正的指标，并将其作为指标出售。然后在将来单独发布它的 EA。

如果您使用的是 WebRequest，那么它必须是一个 EA。 我有一个用于下载和处理数据的 EA，但它不执行任何交易操作。 因此，即使我被迫将它写成 EA，我也不能将它投入市场，因为它不进行交易？

从关于 WebRequest 的 MQL4 文档中可以看出：

如果您尝试从指标调用该函数，GetLastError() 将返回错误 4060 - "函数不允许调用"。

我编写的几个 EA 提供了未平仓交易的仪表盘，并为用户提供了平仓、部分平仓等选项。 但它们并不独立交易，不是自动交易策略。为了在市场中进行验证，EA 的定义非常狭窄，以至于我永远无法提供这些产品，即使它们工作正常。 EA 必须进行交易才能成为 EA 并不是事实。 它必须是 EA 才能调用订单执行功能和 WebRequest，这是事实，但这并不意味着它会自动进行交易。

或者说，是否有一种不依赖于自动交易的程序来审查这些功能？ 实现 WebRequest 但不进行交易的 EA 如何能通过验证？

Alain Verleyen 2023.06.22 14:14 #192

当然，您可以在市场上发布不交易的 EA。只需选择正确的类型和类别即可。

Fernando Carreiro 2023.06.22 15:04 #193

@D Armond Lee Speers #: 如果您使用的是 WebRequest，那么它一定是一个 EA。 我有一个 EA，我用它来下载和处理数据，但它不执行任何交易操作。 因此，即使我被迫将它写成一个 EA，我也不能将它投入市场，因为它不进行交易？

那就把它归类为 "实用程序"，而不是 EA。

Fernando Carreiro 2023.06.22 15:07 #194

D Armond Lee Speers #: 我编写的几个 EA 提供了一种未平仓交易仪表盘，并为用户提供了平仓、部分平仓等选项。

这些也应归类为 "实用工具"。

你是否从未注意到，在市场中，"实用工具 "部分包括仪表盘和交易助手等？

D Armond Lee Speers 2023.06.22 17:28 #195

我并没有仔细考虑过这个问题，但我没有注意到有一些实用工具在技术上属于 EA，但在市场中并没有被归类为 EA。

谢谢您的澄清！

Aleksey Vyazmikin 2023.08.18 21:42 #196

我发现，如果下载的是演示版，则使用 void OnTesterInit() 的智能交易系统无法优化。

有计划解决这个问题吗？为什么不在验证产品时向开发人员发出警告呢？

我已经等了一年，等着有人购买并下载智能交易系统，但最后却发现无法进行优化，而根据其说明，是需要进行优化的。

Md Atiqul Islam 2023.09.22 13:05 #197

我遇到了问题，然后修改了我的 ea，现在如何重新提交验证？

Dmitrii Kuznetsov 2023.10.04 14:36 #198

在智能交易系统中没有错误，但在检查时却有...我不知道该怎么办，没有错误，我按照日志中的描述进行了检查。

Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi 2023.10.08 02:23 #199

2019.03.13 02:46:14 在 1304.17 处即时卖出 0.2XAUUSD 失败，关闭 #2 买入 0.2 XAUUSD 1304.11 请帮助我解决这个错误。

Fernando Carreiro 2023.10.08 02:59 #200

Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi #: 2019.03.13 02:46:14 Instant sell 0.2 XAUUSD at 1304.17 failed, close #2 buy 0.2 XAUUSD 1304.11. Please assist me with this error. How do I solution this?

您发错了帖子，所以我移动了您的帖子。您的问题是关于 MQL5，而不是 MQL4。

答案就在这个主题中。请阅读该主题以及主要文章，并将其应用到您的代码中。

文章交易机器人在市场上发布前必须通过的检查
MetaQuotes, 2016.08.01 09:30

任何产品在市场上发布之前，都必须经过强制性的初步检查，以确保统一的质量标准。本文探讨了开发人员在技术指标和交易机器人中最常犯的错误。本文还介绍了如何在向市场发布产品之前对其进行自我测试。
EA 必须进行交易。否则，它就不是 EA。
如果它只是计算和显示支撑线和阻力线，那么它就是一个指标，需要使用 OnCalculate() 而不是 OnTick() 进行编码。
您可以在市场上出售这两种产品。让这个成为一个真正的指标，并将其作为指标出售。然后在将来单独发布它的 EA。
如果您使用的是 WebRequest，那么它必须是一个 EA。 我有一个用于下载和处理数据的 EA，但它不执行任何交易操作。 因此，即使我被迫将它写成 EA，我也不能将它投入市场，因为它不进行交易？
从关于 WebRequest 的 MQL4 文档中可以看出：
如果您尝试从指标调用该函数，GetLastError() 将返回错误 4060 - "函数不允许调用"。
我编写的几个 EA 提供了未平仓交易的仪表盘，并为用户提供了平仓、部分平仓等选项。 但它们并不独立交易，不是自动交易策略。为了在市场中进行验证，EA 的定义非常狭窄，以至于我永远无法提供这些产品，即使它们工作正常。 EA 必须进行交易才能成为 EA 并不是事实。 它必须是 EA 才能调用订单执行功能和 WebRequest，这是事实，但这并不意味着它会自动进行交易。
或者说，是否有一种不依赖于自动交易的程序来审查这些功能？ 实现 WebRequest 但不进行交易的 EA 如何能通过验证？
那就把它归类为 "实用程序"，而不是 EA。
这些也应归类为 "实用工具"。
你是否从未注意到，在市场中，"实用工具 "部分包括仪表盘和交易助手等？
我并没有仔细考虑过这个问题，但我没有注意到有一些实用工具在技术上属于 EA，但在市场中并没有被归类为 EA。
谢谢您的澄清！
我发现，如果下载的是演示版，则使用 void OnTesterInit() 的智能交易系统无法优化。
有计划解决这个问题吗？为什么不在验证产品时向开发人员发出警告呢？
我已经等了一年，等着有人购买并下载智能交易系统，但最后却发现无法进行优化，而根据其说明，是需要进行优化的。
2019.03.13 02:46:14 在 1304.17 处即时卖出 0.2XAUUSD 失败，关闭 #2 买入 0.2 XAUUSD 1304.11
请帮助我解决这个错误。
您发错了帖子，所以我移动了您的帖子。您的问题是关于 MQL5，而不是 MQL4。
