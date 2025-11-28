交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 25

老实说，这确实是个不错的选择。

您的意思是，如果接近止损点，就强行平仓？

我不知道，试试看吧。
 
我不需要...

 

您好，我新发布了一个只针对黄金交易的策略，但在系统自检过程中却使用了EURUSD并且给出了错误报告，导致我的EA审核未通过。错误报告信息如下：

test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations

另外，在我的EA中如果用户使用了非xauusd或gold以外的产品，系统会弹出报错提示信息的。

 
这是不能设置止损的 最小价格距离。

如果>=，则到达该距离的最后一点。

则到达该距离的最后一点
 

您好，我已经创建了我的机器人，当我尝试上传它时，它在验证我尚未开发的货币对（即XAUUSD）以执行操作时出现了错误，我该如何将其从测试中删除？

错误如下：

测试 EURUSD,H1（净额结算），策略测试器报告共有 77 笔交易 测试 XAUUSD,D1（净额结算），断开连接，没有交易操作

 
在本主题和市场规则中已经说明，您不得以任何方式限制您的 EA，甚至不得限制在任何特定的符号或时间框架内。您的 EA 代码必须能够适应不同的合约规格和经纪商条件。

 

谁能帮我修复这个错误？


 
Alan Vasconcelos Da Silva # 有人能帮我修复这个错误吗？

将信息（日志）改为英语：https://www.mql5.com/zh/articles/385

说明，MQL5 程序的所有信息和输入参数名称应为英文。[ . . . ]

 
我有一个问题。
如果测试没有可用数据，我该怎么办？
有没有办法通过测试？

测试 EURUSD,H1（净额结算）策略测试仪报告 104 笔总交易 测试XAUUSD,D1（净额结算）XAUUSD：从 2023.02.01 00:00 到 2023.07.01 00:00 没有历史数据，没有交易操作。

