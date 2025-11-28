交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 25 1...181920212223242526 新评论 Aleksey Vyazmikin 2025.05.27 18:28 #241 Arch #: 老实说，这确实是个不错的选择。 你的意思是，如果接近止损点，就强行平仓？ Arch 2025.05.27 21:41 #242 Aleksey Vyazmikin #:您的意思是，如果接近止损点，就强行平仓？ 我不知道，试试看吧。 Aleksey Vyazmikin 2025.05.27 23:13 #243 Arch #: 我不知道 试试看 我不需要... Dong Zheng 2025.07.27 13:51 #244 您好，我新发布了一个只针对黄金交易的策略，但在系统自检过程中却使用了EURUSD并且给出了错误报告，导致我的EA审核未通过。错误报告信息如下： test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations 另外，在我的EA中如果用户使用了非xauusd或gold以外的产品，系统会弹出报错提示信息的。 morce32 2025.07.28 08:29 #245 Artyom Trishkin #:这是不能设置止损的 最小价格距离。 如果>=，则到达该距离的最后一点。 则到达该距离的最后一点 Rafael Dias Casabona 2025.08.24 00:27 #246 您好，我已经创建了我的机器人，当我尝试上传它时，它在验证我尚未开发的货币对（即XAUUSD）以执行操作时出现了错误，我该如何将其从测试中删除？ 错误如下： 测试 EURUSD,H1（净额结算），策略测试器报告共有 77 笔交易 测试 XAUUSD,D1（净额结算），断开连接，没有交易操作 Fernando Carreiro 2025.08.24 00:37 #247 XAUUSD）时出现了错误，我该如何将其从测试中移除？ 错误如下： 测试 EURUSD，H1（净值）策略测试仪报告共有 77 笔交易 测试 XAUUSD，D1（净值）断开连接，没有交易操作 在本主题和市场规则中已经说明，您不得以任何方式限制您的 EA，甚至不得限制在任何特定的符号或时间框架内。您的 EA 代码必须能够适应不同的合约规格和经纪商条件。 Alan Vasconcelos Da Silva 2025.09.28 20:34 #248 谁能帮我修复这个错误？ Vinicius Pereira De Oliveira 2025.09.28 20:43 #249 Alan Vasconcelos Da Silva #: 有人能帮我修复这个错误吗？ 将信息（日志）改为英语：https://www.mql5.com/zh/articles/385 说明，MQL5 程序的所有信息和输入参数名称应为英文。[ . . . ] Juergen Josef Wonke 2025.10.07 22:42 #250 我有一个问题。 如果测试没有可用数据，我该怎么办？ 有没有办法通过测试？ 测试 EURUSD,H1（净额结算）策略测试仪报告 104 笔总交易 测试XAUUSD,D1（净额结算）XAUUSD：从 2023.02.01 00:00 到 2023.07.01 00:00 没有历史数据，没有交易操作。 1...181920212223242526 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
老实说，这确实是个不错的选择。
你的意思是，如果接近止损点，就强行平仓？
您的意思是，如果接近止损点，就强行平仓？
我不知道 试试看
我不需要...
您好，我新发布了一个只针对黄金交易的策略，但在系统自检过程中却使用了EURUSD并且给出了错误报告，导致我的EA审核未通过。错误报告信息如下：
test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations
另外，在我的EA中如果用户使用了非xauusd或gold以外的产品，系统会弹出报错提示信息的。
这是不能设置止损的 最小价格距离。
如果>=，则到达该距离的最后一点。
您好，我已经创建了我的机器人，当我尝试上传它时，它在验证我尚未开发的货币对（即XAUUSD）以执行操作时出现了错误，我该如何将其从测试中删除？
错误如下：
测试 EURUSD,H1（净额结算），策略测试器报告共有 77 笔交易 测试 XAUUSD,D1（净额结算），断开连接，没有交易操作
在本主题和市场规则中已经说明，您不得以任何方式限制您的 EA，甚至不得限制在任何特定的符号或时间框架内。您的 EA 代码必须能够适应不同的合约规格和经纪商条件。
谁能帮我修复这个错误？
将信息（日志）改为英语：https://www.mql5.com/zh/articles/385
说明，MQL5 程序的所有信息和输入参数名称应为英文。[ . . . ]
如果测试没有可用数据，我该怎么办？
有没有办法通过测试？
测试 EURUSD,H1（净额结算）策略测试仪报告 104 笔总交易 测试XAUUSD,D1（净额结算）XAUUSD：从 2023.02.01 00:00 到 2023.07.01 00:00 没有历史数据，没有交易操作。