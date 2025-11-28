交易机器人在市场发布前必须经过的检验 - 页 23 1...1617181920212223242526 新评论 Nurali Sulaymanov 2024.12.15 12:37 #221 我不明白为什么工作机器人不跳过我将所有评论翻译成英文，因为它给出了一个错误，在这一切之后，它给出了这样的错误 test onEURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Invalid price] 2022.02.01 09:38:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Invalid price] 2022.02.01 09:38:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:42:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:44:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Invalid price] 2022.02.01 09:44:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:45:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:45:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [无效价格] 2022.02.01 17:43:40 在 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [无效价格] 2022.02.01 17:44:40 在 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [无效价格] 2022.02.01 17:44:59 即时卖出 1 欧元兑美元失败。01 17:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Invalid price] 2022.02.01 17:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Invalid price] 2022.02.01 17:45:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Invalid price] 2022.2022.02.01 17:45:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Invalid price] 2022.02.01 17:59:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Invalid price] 2022.02.01 17:59:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Invalid price] there are no trading operations 交易机器人不可能无法开立交易，因为我亲自使用过这个机器人，它就在这里!!!!！ Discussion of article "The EA load error EA not uploading to

Mean Pichponreay 2024.12.31 11:48 #222 请帮帮我，我不明白是什么原因导致我的验证显示成这样，如果我明白了问题所在，我就知道该从哪里修正我的代码了。谢谢

Nauris Zukas 2024.12.31 12:08 #223 Mean Pichponreay #:请帮帮我，我不明白是什么原因导致我的验证显示成这样，如果我明白了问题所在，我就知道该从哪里修正我的代码了。谢谢 您好，您需要检查保证金止损的仓位，并在止损前平仓。 帐户保证金

Mean Pichponreay 2024.12.31 12:18 #224 Nauris Zukas #:您好，您需要检查保证金止损的仓位，并在止损前平仓。 账户保证金 非常感谢，我现在就试着修复。

George Njau Ngugi 2025.01.01 13:03 #225 我也遇到了同样的问题。无论我尝试什么，似乎都不起作用。我甚至在我的智能交易系统（EA）中实施了模拟交易机制，但这并没有解决问题。我希望有人能帮助我们找出如何绕过这个错误，同时还能保持我们的 EA交易策略。 George Njau Ngugi 2025.01.01 13:10 #226 我真的需要帮助，我被 "无交易操作"错误困在这里了。如果能就如何修复我的代码以解决这个问题提供建议或帮助，我将不胜感激。我尝试了几种快捷方式，但无论我怎么做，都会遇到这个错误。 附加的文件： Capture.PNG 20 kb

Francisco Jesus Alonso Martin 2025.02.01 10:56 #227 你好，我正在尝试上传 EA，但总是出现同样的错误。 test on EURUSD,H1 (hedging) 2022.02.03 15:40:40 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13260，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:40:59 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13225，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:41:00 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13225，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:41:20 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13240，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:41:40 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13155，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:41:59 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:42:00 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.03 15:42:20 failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］ 2022.02.08 09:13:40 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损 2022.02.08 09:13:59 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:14:00 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:14:20 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14065, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:14:40 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14030, tp: 1.13945 [Invalid stops] (无效止损) 2022.02.08 09:14:59 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损 2022.02.08 09:15:00 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损 2022.02.08 09:15:20 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14040, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:15:40 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.13985, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损 2022.02.08 09:15:59 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:16:00 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:16:20 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 2022.02.08 09:16:40 failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14050, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。 strategy tester report 100 total trades 我在本地运行了相同的测试，但没有出现任何错误。 是什么原因导致了这些错误？ 2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26 Ticket #4# 2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26 new stopLoss: 1.1313000000000002 2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26 position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13130 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13130 tp: 1.13280 2025.02.01 11:34:52.758 2022.02.03 15:40:26 CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13130, tp: 1.13280) [已完成] 2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27 Ticket #4# 2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27 new stopLoss: 1.1314000000000002 2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27 position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13140 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13140 tp: 1.13280 2025.02.01 11:34:52.761 2022.02.03 15:40:27 CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13140, tp: 1.13280) [已完成] 2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28 Ticket #4# 2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28 new stopLoss: 1.13145 2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28 position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13145 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13145 tp: 1.13280 2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28 CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13145, tp: 1.13280) [已完成] 2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28 Ticket #4# 2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28 new stopLoss: 1.13155 2025.02.01 11:34:52.767 2022.02.03 15:40:28 position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13155 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13155 tp: 1.13280 2025.02.01 11:34:52.769 2022.02.03 15:40:28 CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13155, tp: 1.13280) [已完成] 2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29 Ticket #4# 2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29 new stopLoss: 1.1316000000000002 2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29 position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13160 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13160 tp: 1.13280 2025.02.01 11:34:52.772 2022.02.03 15:40:29 CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13160, tp: 1.13280) [已完成]

Francisco Jesus Alonso Martin 2025.02.01 11:12 #228 Francisco Jesus Alonso Martin #:你好，我正在尝试上传 EA，但总是出现同样的错误 我在本地运行了相同的测试，但没有出现任何错误。 是什么原因导致了这些错误？ 好的，我已经解决了这个问题，我必须根据价格检查止损位。

Francisco Jesus Alonso Martin 2025.02.01 12:07 #229 你好，又是我。 我只剩下一个错误了，但我找不到解决方法。 test on XAUUSD,D1 (hedging) 2022.07.12 04:30:40 current account state: Balance: 1126.50, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 0.00, FreeMargin: 1126.50 2022.07.12 04:30:40 calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 1132.76, FreeMargin: -6.26 2022.07.12 04:30:40 not enough money for order [#7 买入止损 0.65 XAUUSD，1742.70] strategy tester report 13 total trades 在使用这种方法进行任何买入或卖出之前，我总是会检查我的保证金： bool checkMoneyForTrade(string symb,double lots,ENUM_ORDER_TYPE type) { //--- 获取开盘价 MqlTick mqltick; SymbolInfoTick(symb,mqltick); double price = mqltick.ask; if(type == ORDER_TYPE_SELL) price = mqltick.bid; //--- 所需余量和自由余量的值 double margin,free_margin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE); //--- 调用检查函数 if(!OrderCalcMargin(type,symb,lots,price,margin)) { //--- 出错了，报告并返回 false Print("Error in ",__FUNCTION__," code=",GetLastError()); return(false); } //--- 如果没有足够资金执行操作 if(margin > free_margin || free_margin < 0) { //--- 报告错误并返回 false Print("Not enough money for ",EnumToString(type)," ",lots," ",symb," Error code=",GetLastError()); return(false); } //--- 检查成功 return(true); }

Yousef Rajaeian 2025.04.28 10:26 #230 在验证过程中出现了错误，我找不到错误的原因。
