我不明白为什么工作机器人不跳过我将所有评论翻译成英文，因为它给出了一个错误，在这一切之后，它给出了这样的错误

test onEURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Invalid price] 2022.02.01 09:38:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Invalid price] 2022.02.01 09:38:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:41:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:42:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:44:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Invalid price] 2022.02.01 09:44:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:45:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Invalid price] 2022.02.01 09:45:00 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [无效价格] 2022.02.01 17:43:40 在 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [无效价格] 2022.02.01 17:44:40 在 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [无效价格] 2022.02.01 17:44:59 即时卖出 1 欧元兑美元失败。01 17:44:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Invalid price] 2022.02.01 17:45:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Invalid price] 2022.02.01 17:45:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Invalid price] 2022.2022.02.01 17:45:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Invalid price] 2022.02.01 17:59:40 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Invalid price] 2022.02.01 17:59:59 Instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Invalid price] there are no trading operations

交易机器人不可能无法开立交易，因为我亲自使用过这个机器人，它就在这里!!!!！
 

请帮帮我，我不明白是什么原因导致我的验证显示成这样，如果我明白了问题所在，我就知道该从哪里修正我的代码了。谢谢

验证器显示错误

 
Mean Pichponreay #:

请帮帮我，我不明白是什么原因导致我的验证显示成这样，如果我明白了问题所在，我就知道该从哪里修正我的代码了。谢谢


您好，您需要检查保证金止损的仓位，并在止损前平仓。

帐户保证金
 
Nauris Zukas #:

您好，您需要检查保证金止损的仓位，并在止损前平仓。

账户保证金

非常感谢，我现在就试着修复。

 
我也遇到了同样的问题。无论我尝试什么，似乎都不起作用。我甚至在我的智能交易系统（EA）中实施了模拟交易机制，但这并没有解决问题。我希望有人能帮助我们找出如何绕过这个错误，同时还能保持我们的 EA交易策略
 

我真的需要帮助，我被 "无交易操作"错误困在这里了。如果能就如何修复我的代码以解决这个问题提供建议或帮助，我将不胜感激。我尝试了几种快捷方式，但无论我怎么做，都会遇到这个错误。





附加的文件：
Capture.PNG  20 kb
 

你好，我正在尝试上传 EA，但总是出现同样的错误。

test on EURUSD,H1 (hedging)
 2022.02.03 15:40:40   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13260，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:40:59   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13225，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:41:00   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13225，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:41:20   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13240，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:41:40   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13155，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:41:59   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:42:00   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.03 15:42:20   failed modify #11 买入 0.55 欧元兑美元，目标价位：1.12910，最终价位：1.13310 -> 目标价位：1.13210，最终价位：1.13310 [止损无效］
 2022.02.08 09:13:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损
 2022.02.08 09:13:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:14:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14055, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:14:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14065, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:14:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14030, tp: 1.13945 [Invalid stops] (无效止损)
 2022.02.08 09:14:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损
 2022.02.08 09:15:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14035, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损
 2022.02.08 09:15:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14040, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:15:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.13985, tp: 1.13945 [Invalid stops] 无效止损
 2022.02.08 09:15:59   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:16:00   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:16:20   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14025, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
 2022.02.08 09:16:40   failed modify #21 sell 0.55 EURUSD sl: 1.14345, tp: 1.13945 -> sl: 1.14050, tp: 1.13945 [Invalid stops]（无效止损）。
strategy tester report 100 total trades

我在本地运行了相同的测试，但没有出现任何错误。 是什么原因导致了这些错误？

2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   new stopLoss: 1.1313000000000002
2025.02.01 11:34:52.756 2022.02.03 15:40:26   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13130 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13130 tp: 1.13280
2025.02.01 11:34:52.758 2022.02.03 15:40:26   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13130, tp: 1.13280) [已完成]
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   new stopLoss: 1.1314000000000002
2025.02.01 11:34:52.759 2022.02.03 15:40:27   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13140 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13140 tp: 1.13280
2025.02.01 11:34:52.761 2022.02.03 15:40:27   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13140, tp: 1.13280) [已完成]
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   new stopLoss: 1.13145
2025.02.01 11:34:52.763 2022.02.03 15:40:28   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13145 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13145 tp: 1.13280
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13145, tp: 1.13280) [已完成]
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.765 2022.02.03 15:40:28   new stopLoss: 1.13155
2025.02.01 11:34:52.767 2022.02.03 15:40:28   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13155 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13155 tp: 1.13280
2025.02.01 11:34:52.769 2022.02.03 15:40:28   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13155, tp: 1.13280) [已完成]
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   Ticket #4# 
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   new stopLoss: 1.1316000000000002
2025.02.01 11:34:52.770 2022.02.03 15:40:29   position modified [#4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13160 tp: 1.13280] #4 buy 0.55 EURUSD 1.13081 sl: 1.13160 tp: 1.13280
2025.02.01 11:34:52.772 2022.02.03 15:40:29   CTrade::OrderSend: modify position #4 EURUSD (sl: 1.13160, tp: 1.13280) [已完成]
 
Francisco Jesus Alonso Martin #:

你好，我正在尝试上传 EA，但总是出现同样的错误

我在本地运行了相同的测试，但没有出现任何错误。 是什么原因导致了这些错误？

好的，我已经解决了这个问题，我必须根据价格检查止损位。

 

你好，又是我。

我只剩下一个错误了，但我找不到解决方法。

test on XAUUSD,D1 (hedging)
 2022.07.12 04:30:40   current account state: Balance: 1126.50, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 0.00, FreeMargin: 1126.50
 2022.07.12 04:30:40   calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 1126.50, Margin: 1132.76, FreeMargin: -6.26
 2022.07.12 04:30:40   not enough money for order [#7 买入止损 0.65 XAUUSD，1742.70]
strategy tester report 13 total trades

在使用这种方法进行任何买入或卖出之前，我总是会检查我的保证金：

bool checkMoneyForTrade(string symb,double lots,ENUM_ORDER_TYPE type) {
//--- 获取开盘价
    MqlTick mqltick;
    SymbolInfoTick(symb,mqltick);
    double price = mqltick.ask;
    if(type == ORDER_TYPE_SELL)
        price = mqltick.bid;
//--- 所需余量和自由余量的值
    double margin,free_margin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
    //--- 调用检查函数
    if(!OrderCalcMargin(type,symb,lots,price,margin)) {
        //--- 出错了，报告并返回 false
        Print("Error in ",__FUNCTION__," code=",GetLastError());
        return(false);
    }
    //--- 如果没有足够资金执行操作
    if(margin > free_margin || free_margin < 0) {
        //--- 报告错误并返回 false
        Print("Not enough money for ",EnumToString(type)," ",lots," ",symb," Error code=",GetLastError());
        return(false);
    }
//--- 检查成功
    return(true);
}
 

在验证过程中出现了错误，我找不到错误的原因。

无错误

