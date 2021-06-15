1200个用户！！！ - 页 60 1...535455565758596061626364656667...230 新评论 Sergey Basov 2017.03.30 12:03 #591 尤里-扎伊采夫。 好的论坛，非常有趣!这就对了，你应该嫉妒好人 ))而且你可以发布猫咪，非常有用。 Yuriy Zaytsev 2017.03.30 12:26 #592 谢尔盖-巴索夫。这就对了，应该羡慕那些善良的人 ))而且你也可以张贴猫，这是一个非常有用的主题。也许在我的下辈子，我不介意做一只这样的快乐和富有的猫。 猫是生活的主人，而不是给你带来食物和金钱的人，从照片上看是如此。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 12:26 #593 谢尔盖-巴索夫。而且你还可以张贴猫，这是一个非常有用的主题。这是正确的 -- 只有猫和狐狸 -- 就像经典作品中的 -- 猫的巴西利奥和狐狸的爱丽丝。正如哈扎诺夫在一个幽默故事中适时讲述的那样："法定人数是完整的。说着，鸽子狼闩上了羊圈的门。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:02 #594 亚历山大-布里兹加洛夫。我不明白的一点是，如果一个信号出现了亏损，为什么还要坐视不理。要么有1000个白痴，要么这1000个白痴还在赚取利润。 我不知道该如何处理它--评论之一。-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务 由于你这个月的表现不佳，我们应该在四月得到折扣......-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口。 因为你这个月的表现不好，我们应该为四月打折 ...-- 他们有损失，他们对信号不满意，但他们希望下个月有折扣。 Alexandr Bryzgalov 2017.03.30 13:06 #595 Andrey F. Zelinsky: 里面有一些东西--其中一个评论。-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务 由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣......-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口。 由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣...-- 他们有损失，他们对信号不满意，但他们希望下个月有折扣 所以我想我毕竟是1000个白痴）。 Alexandr Saprykin 2017.03.30 13:06 #596 Andrey F. Zelinsky: 而且有一些关于它的东西--其中一个评论。-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务 由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣......-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口。 由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣...-- 他们对信号不满意，但他们希望下个月能有折扣 需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" )))) Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:09 #597 亚历山大-布里兹加洛夫。 因此，毕竟有1000个白痴 ) 顺便说一下，外面有不止一个类似的评论--这只是我发布的最后一个。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:15 #598 谢尔盖-巴索夫。显然有人小时候没有被教育过，奇迹不会发生，马车上的南瓜通常不会变成午夜的马车 ))只是反过来说--午夜的马车变成了南瓜。我想很多人都会喜欢看，甚至在第二次看的时候。 Andrey Khatimlianskii 2017.03.30 13:28 #599 Andrey F. Zelinsky:-- 亏损，对信号不满意，但要求下个月的折扣交易心理学，一级棒。所有的人都在缩减中幸存下来，并希望能够恢复。他们不会为这样的信号而报名，就像这样。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:35 #600 安德烈-哈蒂姆连斯基。交易心理学，一级棒。每个人都在坐等缩减，希望能赢回来。专业人士不会傻乎乎地签下这样的信号。 是的 -- 并将目前的缩减理解为一个不幸的巧合，而不是交易策略的逻辑结果。以下是其中一篇评论。当然，现在我们仍然处于缩减状态，但也许我们应该关闭亏损的头寸，像以前一样进行交易？ 1...535455565758596061626364656667...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不明白的一点是，如果一个信号出现了亏损，为什么还要坐视不理。
要么有1000个白痴，要么这1000个白痴还在赚取利润。
需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" ))))
因此，毕竟有1000个白痴 )
顺便说一下，外面有不止一个类似的评论--这只是我发布的最后一个。
显然有人小时候没有被教育过，奇迹不会发生，马车上的南瓜通常不会变成午夜的马车 ))
只是反过来说--午夜的马车变成了南瓜。
我想很多人都会喜欢看，甚至在第二次看的时候。
交易心理学，一级棒。
所有的人都在缩减中幸存下来，并希望能够恢复。
他们不会为这样的信号而报名，就像这样。
是的 -- 并将目前的缩减理解为一个不幸的巧合，而不是交易策略的逻辑结果。
以下是其中一篇评论。
当然，现在我们仍然处于缩减状态，但也许我们应该关闭亏损的头寸，像以前一样进行交易？