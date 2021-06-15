1200个用户！！！ - 页 60

尤里-扎伊采夫
好的论坛，非常有趣!

这就对了，你应该嫉妒好人 ))

而且你可以发布猫咪，非常有用。


 
谢尔盖-巴索夫

这就对了，应该羡慕那些善良的人 ))

而且你也可以张贴猫，这是一个非常有用的主题。

也许在我的下辈子，我不介意做一只这样的快乐和富有的猫。

猫是生活的主人，而不是给你带来食物和金钱的人，从照片上看是如此。

 
谢尔盖-巴索夫

而且你还可以张贴猫，这是一个非常有用的主题。


这是正确的 -- 只有猫和狐狸 -- 就像经典作品中的 -- 猫的巴西利奥和狐狸的爱丽丝。

正如哈扎诺夫在一个幽默故事中适时讲述的那样："法定人数是完整的。说着，鸽子狼闩上了羊圈的门。


 
亚历山大-布里兹加洛夫

我不明白的一点是，如果一个信号出现了亏损，为什么还要坐视不理。

要么有1000个白痴，要么这1000个白痴还在赚取利润。


我不知道该如何处理它--评论之一。

-这个月的损失为430美元
-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务
由于你这个月的表现不佳，我们应该在四月得到折扣......

-这个月的损失为430美元
-30美元买了一堆借口。
因为你这个月的表现不好，我们应该为四月打折 ...

-- 他们有损失，他们对信号不满意，但他们希望下个月有折扣。
 
所以我想我毕竟是1000个白痴）。
 
需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" ))))
 
亚历山大-布里兹加洛夫
因此，毕竟有1000个白痴 )

顺便说一下，外面有不止一个类似的评论--这只是我发布的最后一个。
 
谢尔盖-巴索夫

显然有人小时候没有被教育过，奇迹不会发生，马车上的南瓜通常不会变成午夜的马车 ))

只是反过来说--午夜的马车变成了南瓜。

我想很多人都会喜欢看，甚至在第二次看的时候。


 
Andrey F. Zelinsky:

-- 亏损，对信号不满意，但要求下个月的折扣

交易心理学，一级棒。

所有的人都在缩减中幸存下来，并希望能够恢复。

他们不会为这样的信号而报名，就像这样。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基

交易心理学，一级棒。

每个人都在坐等缩减，希望能赢回来。

专业人士不会傻乎乎地签下这样的信号。


是的 -- 并将目前的缩减理解为一个不幸的巧合，而不是交易策略的逻辑结果。

以下是其中一篇评论。

当然，现在我们仍然处于缩减状态，但也许我们应该关闭亏损的头寸，像以前一样进行交易？

