1200个用户！！！ - 页 59 1...525354555657585960616263646566...230 新评论 Andrey Dik 2017.03.29 22:40 #581 人们把外汇和一般的金融市场看作是一种游戏，这是完全可以理解的。但即使是从中获利的想法也让我感到恶心。这就像算命先生从别人的悲痛中获利。 Vitalie Postolache 2017.03.29 22:42 #582 安德烈-迪克 人们把外汇和一般的金融市场看作是一种游戏，这是完全可以理解的。但从中获利的想法让我感到恶心。这就像算命先生靠别人的悲伤来赚钱。 什么悲痛？如果人们有多余的钱，他们不介意花掉，那是悲伤吗？他们不是从你的口袋里拿出来的，是吗？这不是判断的理由。 Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:44 #583 维塔利-波斯托拉什。 在什么悲哀上？如果人们有多余的钱，他们不介意花掉，那是悲伤吗？ 悲伤是为那些把最后的钱投入其中的人准备的。我见过他们。 Vitalie Postolache 2017.03.29 22:46 #584 亚历山大-萨普利金。 把最后的钱投入其中的人有祸了。我遇到了他们。 如果他们没有思想，他们从哪里得到钱呢？继承的？偷来的？贷款？不怜悯他们）））） Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:48 #585 维塔利-波斯托拉什。 如果他们没有思想，他们的钱从哪里来？继承？偷来的？贷款？不怜悯他们）））） 赚到了）可惜？ Vitalie Postolache 2017.03.29 22:51 #586 亚历山大-萨普利金。 他们已经赚到了）这是不是很遗憾？ 不，这并不可惜，他们会赚得更多（。 Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:53 #587 维塔利-波斯托拉什。 不，没有同情心，他们会赚得更多（。 而更多的人将会失去）。有些人失去了，有些人找到了）。 Andrey Dik 2017.03.29 22:53 #588 维塔利-波斯托拉什。 不，不可惜，他们会赚得更多（。 你真让人恶心。 Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:56 #589 安德烈-迪克 你真让人恶心。我喜欢这幅画。如果有的话，不适合你) Yuriy Zaytsev 2017.03.30 08:23 #590 好的分支，非常有趣!
