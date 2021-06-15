1200个用户！！！ - 页 59

人们把外汇和一般的金融市场看作是一种游戏，这是完全可以理解的。但即使是从中获利的想法也让我感到恶心。这就像算命先生从别人的悲痛中获利。
 
安德烈-迪克
什么悲痛？如果人们有多余的钱，他们不介意花掉，那是悲伤吗？他们不是从你的口袋里拿出来的，是吗？这不是判断的理由。
 
维塔利-波斯托拉什

悲伤是为那些把最后的钱投入其中的人准备的。我见过他们。
 
亚历山大-萨普利金

如果他们没有思想，他们从哪里得到钱呢？继承的？偷来的？贷款？不怜悯他们））））
 
维塔利-波斯托拉什

赚到了）可惜？
 
亚历山大-萨普利金

不，这并不可惜，他们会赚得更多（。
 
维塔利-波斯托拉什

而更多的人将会失去）。

有些人失去了，有些人找到了）。

 
维塔利-波斯托拉什

你真让人恶心。
 
安德烈-迪克
在你身上撒尿。

我喜欢这幅画。

如果有的话，不适合你)

 
好的分支，非常有趣!
