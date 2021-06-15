1200个用户！！！ - 页 50

我不知道如何在信号中搜索你想要的东西，比如说通过名字搜索。我是说在航站楼里。
 
安德烈-迪克
这是正确的，那里真的没有简单的搜索。

在图书馆标签中也没有简单的搜索。

 
在网站上搜索，在终端也是一样的，只是小了点。
 
尤里-扎伊采夫

亚历山大-布里兹加洛夫
因此，在网站上看，在终端是一样的，只是少了一些。

所以你必须从终端分析交易。

如果我理解正确的话，他想看到他所感兴趣的信号。

 
雷纳特-法特库林


p.s.

而在Codebase中也是如此--你可以，嗯，那是媒人需要学习的。


谢谢Renat的帮助!

 

顺便说一下，我正在观察信号的订阅者数量，上周还在持续增长。

在这个结束的时候，订阅者的数量下降了。

 
亚历山大-布里兹加洛夫

订阅者在飞博格上修正了11%。


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
伊万-布特科
亚历山大-布里兹加洛夫

是的，它正在倒退。

而如果你计算一下经济学，没有多少人明白，用500-1000美元就没有什么可抓的。而且显然，他们做的是主要的零售。

平均利润10%，500美元=50美元的信号，给33美元，必须养活一个VPS，这是一个最低的10美元 - 仍然是7美元，这只是每月1.4%。

他们应该免费购买我的演示版，从他们的演示版复制到他们的真实账户--这将是更多的利润!

