1200个用户！！！ - 页 61

亚历山大-萨普利金

需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" ))))
有了民意调查？
 
前任领导不平仓也是因为他不想以红色平仓来搞砸这个月的工作 D)))这将是一种心理上的打击)
 
尤里-扎伊采夫
用民意调查的方式？

当然了。没有投票就不行。
 
亚历山大-萨普利金

当然了。没有调查，你就无法做到这一点。


那么这就是一个反问句。

请看TOP--有一个信号：超过1000%的增长，起始余额正好是1美元，信号的寿命是3-4个月，有几十个用户。

 

真是一群妒忌的人啊!

没有低迷!只是这个月没有什么，谁不知道呢？大惊小怪的是什么呢？

 
尼古拉-盖里斯


所以......让我们看一个例子。

价格在一定的微观范围内（我们正在考虑一个吹笛人）。

-提供者（或机器人）在此范围内等待必要的价格，并开立或关闭头寸。

问题。

-在这个微观范围的下限或上限 出现滑移的概率是多少？

PS.-范围是围绕传播的!

P.S2-在这种情况下，价格可能会像彩票一样，在开盘或收盘时出现什么信号？

我100%同意，彩票！！！。
 

亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...

我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看到，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约有100万至150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。


我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？

如果我写错了什么，请不要见怪，我是这里的新人。

 
我是这里的一个新成员

亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...

我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，都很开心。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？

我做错了什么，无意冒犯，我是这里的新来者。

我已经打开了它。这条线里有一个人。他每月有20%的稳定收入，有5-10%的缩水。他还有足够多的交易月份来移动顶部。他已经有大约10,000名订户。
 
stepinev:

亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...

我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？

如果我写错了什么，请不要介意，我是这里的新人。


你的帖子很真诚，很有意思。

我对这些问题没有意见，只有两点："世界并不完美 "和 "不是所有的闪光都是金子"。

 

到今天为止，信号服务看起来是这样的。


