1200个用户！！！ - 页 61 1...545556575859606162636465666768...230 新评论 Yuriy Zaytsev 2017.03.30 15:24 #601 亚历山大-萨普利金。 需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" )))) 有了民意调查？ Ivan Butko 2017.03.30 15:39 #602 前任领导不平仓也是因为他不想以红色平仓来搞砸这个月的工作 D)))这将是一种心理上的打击) Alexandr Saprykin 2017.03.30 15:44 #603 尤里-扎伊采夫。 用民意调查的方式？ 当然了。没有投票就不行。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 15:50 #604 亚历山大-萨普利金。 当然了。没有调查，你就无法做到这一点。 那么这就是一个反问句。请看TOP--有一个信号：超过1000%的增长，起始余额正好是1美元，信号的寿命是3-4个月，有几十个用户。 Sergey Chalyshev 2017.03.30 15:50 #605 真是一群妒忌的人啊!没有低迷!只是这个月没有什么，谁不知道呢？大惊小怪的是什么呢？ stepinev 2017.03.30 16:24 #606 尼古拉-盖里斯。 所以......让我们看一个例子。价格在一定的微观范围内（我们正在考虑一个吹笛人）。-提供者（或机器人）在此范围内等待必要的价格，并开立或关闭头寸。问题。-在这个微观范围的下限或上限 出现滑移的概率是多少？PS.-范围是围绕传播的!P.S2-在这种情况下，价格可能会像彩票一样，在开盘或收盘时出现什么信号？ 我100%同意，彩票！！！。 stepinev 2017.03.30 16:59 #607 亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看到，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约有100万至150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？如果我写错了什么，请不要见怪，我是这里的新人。 Ivan Butko 2017.03.30 17:30 #608 我是这里的一个新成员。亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看着，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约100-150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，都很开心。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？我做错了什么，无意冒犯，我是这里的新来者。 我已经打开了它。这条线里有一个人。他每月有20%的稳定收入，有5-10%的缩水。他还有足够多的交易月份来移动顶部。他已经有大约10,000名订户。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 18:19 #609 stepinev:亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看到，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约100万-150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？如果我写错了什么，请不要介意，我是这里的新人。 你的帖子很真诚，很有意思。我对这些问题没有意见，只有两点："世界并不完美 "和 "不是所有的闪光都是金子"。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 18:53 #610 到今天为止，信号服务看起来是这样的。 1...545556575859606162636465666768...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
需要一个新的主题吗？"如何在不损失用户的情况下排出存款？" ))))
用民意调查的方式？
当然了。没有投票就不行。
当然了。没有调查，你就无法做到这一点。
那么这就是一个反问句。
请看TOP--有一个信号：超过1000%的增长，起始余额正好是1美元，信号的寿命是3-4个月，有几十个用户。
真是一群妒忌的人啊!
没有低迷!只是这个月没有什么，谁不知道呢？大惊小怪的是什么呢？
所以......让我们看一个例子。
价格在一定的微观范围内（我们正在考虑一个吹笛人）。
-提供者（或机器人）在此范围内等待必要的价格，并开立或关闭头寸。
问题。
-在这个微观范围的下限或上限 出现滑移的概率是多少？
PS.-范围是围绕传播的!
P.S2-在这种情况下，价格可能会像彩票一样，在开盘或收盘时出现什么信号？
亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...
我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看到，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约有100万至150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。
我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？
如果我写错了什么，请不要见怪，我是这里的新人。
亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...
我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看着，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约100-150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。
我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，都很开心。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？
我做错了什么，无意冒犯，我是这里的新来者。
亲爱的先生们，我从第55页开始读了这个话题，你们的反思归结为一句话："如果你们这么聪明，为什么你们这么穷"。没有冒犯的意思...
我自己也是1200人的 "羊群 "中的一员，我订阅了阿列克谢-马什科夫采夫，在他为我打开莫名其妙的锁的时候，我正好关闭了信号，之后我作为旁观者看到，不幸的是，存款人的部分资金流失了，大约100万-150万美元。很多人是被经纪人带过来的，有些是被朋友带过来的，有些是被谣言和广告等吸引过来的，大家都被轻松赚钱所诱惑，很多人甚至不知道什么是短线或长线，更不知道有什么策略，把认购当成银行里的存款，直到把存款打成部分或全部损失。是的，订户中也有不周到的人，但不是每个人都这样......而初学者是幸运的，据我所知，大约两星期前，马什科夫采夫账户的一个订户，纯粹是根据他的建议，拿了200手欧元/美元，得到了大约1000点）。
我的意思是，如果有人有足够的经验和强大的神经系统（在我看来，要保持1200个用户，你需要非常强大的神经，因为高责任，高收入，以及转动这种体积的风险），向我解释，为什么你们都不开一个质量好的信号，自己赚，让别人赚，大家都高兴。至于订户，他们并不追求超级利润，10-15%的稳定利息，对于一个好的交易员来说，这真的是一个问题吗？
如果我写错了什么，请不要介意，我是这里的新人。
你的帖子很真诚，很有意思。
我对这些问题没有意见，只有两点："世界并不完美 "和 "不是所有的闪光都是金子"。
到今天为止，信号服务看起来是这样的。